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Akıllı telefon ile gayrimenkul fotoğrafçılığı eğitimi verilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akıllı telefon ile gayrimenkul fotoğrafçılığı eğitimi verilecek

Gayrimenkul sektöründe kiralık ve satılık taşınmazların pazarlanmasının yanında fotoğraflama alanında da dersler verilecek.

Gayrimenkul sektöründe kiralık ve satılık taşınmazların pazarlanmasının yanında fotoğraflama alanında da dersler verilecek.

Profesyonel fotoğrafçı ve sertifikalı eğitimci Mira Argun'dan fotoğrafik ipuçları ile zenginleştirilmiş, ' Akıllı Telefon ile Uygulamalı Gayrimenkul Fotoğrafçılığı Eğitimi' başlıyor. 1-2 Ekim tarihlerinde verilecek eğitimlerde görsel tasarım prensipleri, fotoğraf çekim tekniği, mekanda uygulama, mobil aplikasyonu ile fotoğraf düzenleme, görsel destekli anlatım, interaktif ortam, soru-cevap, katılımcı fotoğraflarının değerlendirilmesi gibi dersler olacak.

Katılımcılar için ek kazanımlarda elde ederken bunlar içerisinde Total Entelektüel ve Estetik Farkındalık, Yaşamın her alanında kullanabileceğiniz akıllı telefon ile fotoğraf üretimi ve fotoğraf işleme yeteneği, Dijital kameraya geçiş öncesi sağlam bir temel elde edecekler.

-İHA-

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