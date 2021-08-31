Akıllı telefon, hırsızları yakalattı
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Akıllı telefon, hırsızları yakalattı

Akıllı telefon, hırsızları yakalattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da iki kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kendi hatlarını takıp kullanan zanlılar, telefonlar akıllı olduğu için yerleri internet üzerinden kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Adana'da iki kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kendi hatlarını takıp kullanan zanlılar, telefonlar akıllı olduğu için yerleri internet üzerinden kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki vatandaşın cep telefonlarını yanlarından geçen iki kişinin ellerinden alarak kaçtığı yönünde şikayette bulunması üzerine harekete geçti. Polis bu şikayet üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis vatandaşların telefonlarının marka ve IMEI numarasını aldı. Polis, zanlıların akıllı telefona hat takıp kullanacağını da düşünerek internet üzerinden telefonları takibe başladı. Bir süre sonra polis telefonların kullanıldığını belirledi. Polis telefonlar akıllı olduğu için zanlıların yerini kısa sürede internet üzerinden tespit etti. Polis telefonların olduğu adreslere eş zamanlı yaptığı baskında 17 yaşındaki M.H. ve 15 yaşındaki A.H.'yi gözaltına aldı. Zanlılar önce telefonları çalmadıklarını, satın aldıklarını söyledi. Ancak polis vatandaşların kapkaça uğradıkları adreste yaptığı çalışmada zanlıların burada takip yapıp sonra da kaçtıklarının görüldüğü güvenlik kamerası görüntülerini buldu. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - ADANA

Akıllı telefon, hırsızları yakalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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