'Akıllı tekstil' girişimine Aksa Akrilik desteği

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 'Girişimciliğe Değer' projesi kapsamında İltema'ya destek vereceğini duyurdu.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 'Girişimciliğe Değer' projesi kapsamında İltema'ya destek vereceğini duyurdu. Isı yayan akıllı tekstil ürünleri geliştiren İltema ile otomotiv sanayisinde yerli ısıtıcı kumaş döneminin başlayacağı bildirildi.

'Girişimciliğe Değer' programı kapsamında Aksa Akrilik'in, akıllı tekstiller üreten İltema'ya 3 milyon dolar şirket değerlemesi üzerinden yatırım yapacağı kaydedildi. İltema'nın, iletken özelliğe sahip karbon elyaf kullanılan dokuma kumaşlar üreteceği belirtildi. Yeni nesil patentli teknolojinin, tekstil sektörü için bir ilk olduğu ifade edildi.

"HER YIL 10 MİLYON DOLAR İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Aksa Akrilik'in desteğiyle İltema tarafından üretilecek ısıtıcı tekstillerin, geniş kullanım alanlarına sahip olduğu açıklandı. Gündelik hayatta sıkça kullanılan yatak, battaniye, mont, uyku tulumu gibi ürünlerin yanı sıra otomotiv sanayisinde de uygulama yapılabilecek. Isıtmalı koltuk kumaşı ve araç içi ısıtıcı tekstiller sayesinde bu alanda yerli malzeme dönemi başlayacak. İltema Kurucu Ortağı Ayhan Prepol, koltuk ısıtıcılar için yıllık 10 milyon dolarlık ithalat yapıldığını belirterek Aksa Akrilik'in desteğiyle bu rakamın Türkiye'de kalmasını hedeflediklerini dile getirdi.

"GİRİŞİMCİLERE DESTEK DEVAM EDECEK"

Tekstil sektöründe yerli üretimle Türkiye'ye katma değer kazandırıldığını söyleyen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, "Girişimciliğe Değer sosyal sorumluluk projemiz kapsamında her yıl farklı bir yenilikçi start-up şirketine desteğimizi sunuyor ve ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. İltema, yeni nesil teknolojiyle ürettiği ısı yayan akıllı kumaşlarla ciddi bir ithalatın önüne geçecek. Üretilen akıllı kumaşlarda 2012 yılında faaliyete geçen müşterek yönetime tabi ortaklığımız olan DowAksa tarafından üretilen karbon elyafın da yer almasıyla yaratılacak olan sinerji ile ülkemize ekonomik ve teknolojik değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı