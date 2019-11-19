Akıllı tavşan 'Momo'ya, Forum Mersin'de yoğun ilgi
TRT Çocuk'un sevilen karakteri akıllı tavşan 'Momo', Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde çocuklarla buluştu.
TRT Çocuk'un sevilen karakteri akıllı tavşan 'Momo', Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nde çocuklarla buluştu.
Forum Mersin, çocukların sevimli kahramanı Momo'nun sahne şovuna ev sahipliği yaptı. Sanatçılar Meydanı'nda gerçekleşen sahne şovuyla Momo, şarkılı ormandaki maceralarını çocuklarla paylaştı. Çocukların yanı sıra ebeveynlerinde ilgi gösterdiği Momo, 3 gün boyunca izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Momo'yu çok sevdiklerini belirten çocuklar, televizyondan izledikleri serüveni canlı seyretmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MERSİN