Akıllı tartıları doğru kullanarak daha kontrollü kilo vermek mümkün oluyor

Honor Scale 2 akıllı tartı sayesinde vücudun ilgili bilgileri detaylı ölçülüp, doğru bir vücut yapısına daha kolay ulaşılabiliyor.

Honor Scale 2 akıllı tartı sayesinde vücudun ilgili bilgileri detaylı ölçülüp, doğru bir vücut yapısına daha kolay ulaşılabiliyor.

Honor'dan yapılan açıklamayla, sürdürülebilir şekilde doğru kiloya ulaşmak için akıllı tartının etkili kullanımına ilişkin bilgi verildi.

Verilen bilgiye göre, gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, akıllı ürünleriyle hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Honor Scale 2 akıllı tartı, vücutla ilgili detaylı ölçümler sunarak, sağlıklı bir yaşam için en büyük yardımcılardan birine dönüşüyor.

Telefon uygulaması üzerinden değerlerin zaman içerisindeki değişimini takip edilerek, yapılan egzersiz veya diyetten ne kadar verim aldığı görülebiliyor.

Honor Scale 2 gibi akıllı tartıları daha verimli kullanmanın çeşitli yöntemlerinin paylaşıldığı açıklamada, "Hedef belirleyin, Rutin oluşturun, İlerlemenizi takip edin." önerileri verildi.

Bu çerçevede Honor Scale 2, belirlenen hedefe kalan kiloyu ve zaman içerisindeki değişimi de göstererek kişiyi motive ederken, içerisinde vücut kitle endeksi, vücuttaki yağ oranı, kalp ritmi, iskelet-kas kütlesi, yağsız kütle, bazal metabolizma oranı, vücuttaki su, kemik mineral içeriği, iç organ yağ seviyesi, protein seviyesi gibi 14 farklı ölçümle birlikte hedef belirlemeyi de kolaylaştırıyor.

Her gün düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitelerle birlikte vücudun kaybettiği yağ ve kazandığı kas kütlesi de Honor Scale 2 ile takip edilebilirken, belirlenen hedefe doğru ilerleme seviyesi de akıllı tartı ile görülebiliyor.

Bunun dışında aile üyelerini de otomatik olarak tanıyan Scale 2 sayesinde evdeki herkes de kendi ilerlemesini kolayca takip edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu