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Akıllı tarım teknolojileri ile veri odaklı tohum ıslahı

MAY Tohum, tohum ıslah ve üretim faaliyetlerinde akıllı tarım teknolojileri uygulamalarının kullanımını her geçen yıl arttırıyor.

Akıllı tarım teknolojileri ile veri odaklı tohum ıslahı
09.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:41

MAY Tohum, tohum ıslah ve üretim faaliyetlerinde akıllı tarım teknolojileri uygulamalarının kullanımını her geçen yıl arttırıyor. Dünyada gelişen tarım teknolojilerini yakından takip eden MAY Tohum, Ar-Ge ve tohumluk üretim süreçlerine entegre ettiği akıllı tarım teknolojileriyle veriye dayalı teknolojik ve modern tekniklerle tohum ıslahı ve üretimi yapıyor.

Türkiye tarım sektöründe Ar-Ge faaliyetlerine en fazla yatırım yapan MAY Tohum, Ar-Ge faaliyetlerinde kullandığı drone teknolojisi, sensör teknolojisi, toprak analizi ve bitki besin değeri analizlerini yapan son teknoloji ekipmanlar ile veriye dayalı analizler doğrultusunda, farklı iklim toprak koşullarına uygun nitelikli tohum ıslahını gerçekleştiriyor. Akıllı tarım ekipmanlarını tohumluk üretim süreçlerine de entegre eden MAY Tohum, tohumluk üretim arazilerinde, bitki gelişim performans ölçümleri ile problemli bölgelere hızlı ve zamanında müdahale ederek, potansiyel zararı minimize ediyor, tohumluk üreticilerinin birim alandan aldıkları verimin maksimize edilmesini sağlıyor.

Yeni tarım teknolojilerine yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu şöyle konuştu:

"Bünyemizde kurduğumuz teknoloji geliştirme ve transfer servisimizin, Ar-Ge ve üretim ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği titiz çalışmaları sonucunda, tohum ıslah ve üretim süreçlerinde verimliliği arttırmak ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak için dünya çapında gelişmiş akıllı tarım teknolojilerinin hızlı bir şekilde süreçlerimize entegrasyonunu sağlıyoruz. Bu çalışmalar doğrultusunda, 2018 yılında üretim ve ıslah tarlalarımızda kullanmak üzere, drone teknolojisini üretim süreçlerimize dahil ettik. Dronlarımızdaki özel kameralarla arazilerimizdeki bitkilerin sağlığını, gelişimini, farklı stres koşullarını ve bitkilerin bu stres koşullarına tepkilerini analiz ediyor, Ar-Ge arazilerimizde gerçekleştirdiğimiz sıklık denemelerinde dronelar ile bitki sayımları yaparak, gelişim indekslerini takip ederek, ekilen çeşitten maksimum verim için dekarda olması gereken bitki sayılarını daha hızlı ve güvenilir rakamsal verilerle belirleyebiliyor. Çeşitlerimizi eken üreticimizi en yüksek verimi alabilmesi için en doğru şekilde yönlendirebiliyoruz. Yine drone teknolojisini kullanarak, herbisit dayanım analizlerini yapıyor, herbisit toleransı en yüksek çeşitleri pazara sunuyoruz."

Ar-Ge süreçlerinde drone teknolojisinin yanı sıra hassas sensör teknolojisini, portatif toprak analiz cihazlarını ve silaj besin ve kuru madde değerlerinin ölçüldüğü NIR cihazlarını kullanarak ıslah süreçlerine yeni veri noktalarını dahil ettiklerini belirten Yormazoğlu, "Türkiye'nin 4 farklı bölgesinde bulunan Ar-Ge istasyonumuza kurduğumuz hassas sensör teknolojisi ile ıslahını gerçekleştirdiğimiz çeşitlerin ihtiyaç duyduğu sıcaklık istek tahminlemelerini daha güvenilir verilerle analiz ediyor, portatif toprak analiz cihazları ile 5 dakika içinde etkin toprak analizleri yapıyor, elde ettiğimiz veriler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ıslah çalışmaları sonucunda, gerek Türkiye pazarına gerekse uluslararası pazarlara uygun çeşitleri pazara sunabiliyoruz" dedi.

1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslah çalışmaları, üretimi, pazarlama ve satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, İzmir -Torbalı, Bursa-Mustafakemalpaşa, Bursa - Merkez, Trakya ve Adana'da bulunan Ar-Ge istasyonlarında, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, hibrit tatlı mısır, pamuk ve taze fasulye türlerinde Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 120 bin dekar alanda tohum üretimi gerçekleştiren MAY Tohum, Bursa ve Adana'da bulunan tohumluk işleme tesislerinde, tohumları işliyor, Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin yanı sıra portföyündeki katma değeri yüksek çeşitlerle 40'ın üzerinde ülkeye tohum ve lisans ihracatı gerçekleştiriyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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