Türk Telekom ile akıllı şehirlerde tasarruf
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Türk Telekom ile akıllı şehirlerde tasarruf

10.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:52
Türk Telekom ile akıllı şehirlerde tasarruf

Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası'nda yaptığı açıklamada, 5G ve yapay zeka yatırımlarını sürdürürken, "Yeni Nesil Şehirler İnisiyatifi" ile bu teknolojilerin ilk adımını 9 kentte hayata geçirdiğini duyurdu.

Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası'nda yaptığı açıklamada, 5G ve yapay zeka yatırımlarını sürdürürken, "Yeni Nesil Şehirler İnisiyatifi" ile bu teknolojilerin ilk adımını 9 kentte hayata geçirdiğini duyurdu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ürün ve hizmetleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar akıllı yaşama dair tüm alanlarda enerji tasarrufu sağlıyor.

"Yeni Nesil Şehir Platformu" adı altında, yeni nesil ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında 50'den fazla hizmet sunuluyor.

Çalışmalar kapsamında Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin ve Edirne'den sonra Elektronik Denetleme Sistemi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Nesil Kavşak ile Elazığ Belediyesi, Halka Açık Wi-Fi, Yeni Nesil Şehir Mobilyaları ve Mobil Uygulama ile Kütahya Belediyesi yeni nesil şehir çözümlerine kavuşturuldu. Ayrıca, toplam 21 belediyede Sosyal Medya Yönetim Yazılımı hizmeti sunularak "Dijital ve İnteraktif Belediyecilik" vizyonu desteklendi.

"Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Türk Telekom olarak yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirler inşa ederek yeni konseptler geliştirdiklerini bildirdi.

Eser, "Türk Telekom olarak Yeni Nesil Şehirler'de sensörler ve taşıtlar gibi farklı kanallardan toplanan verileri Türk Telekom IoT platformunda işleyip anlamlandırarak ileriye dönük kararlar alınmasını ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kamu hizmetleri de dahil şehirlerin tüm ihtiyaçları için akıllı çözümleri devreye soktuklarını belirten Eser, Yeni Nesil Enerji uygulamaları sayesinde elektrikte yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf sağlandığını bildirdi.

Eser, trafikte geçirilen sürenin yüzde 35 azaltılmasıyla yakıtta yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlandığını, karbon salınımının da yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Kronik hastalar ile görme engellilere özel uygulama

Türk Telekom'un Yeni Nesil Sağlık uygulamaları ile 9 kentte 400'ün üzerinde kronik hastanın sağlık durumları takip edilerek periyodik kontrolleri yapılmaya başlanırken, Panik Butonu uygulaması hayata geçirildi. Ayrıca, Sesli Adımlar uygulaması sayesinde görme engellilerin cadde ve sokaklarda güvenle dolaşmaları sağlandı.

Sıcaklık, nem, gürültü, duman, su baskını, hava/su kalitesi takibi, basınç, gaz ve atık madde ölçümleri yapılarak elde edilen değerlerin raporlanabilmesi ve kontrol edilmesiyle çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Yeni nesil şehirlerde en öncelikli ihtiyaç olan WiFi hizmeti ise açık alanlarda 1,2 milyon kullanıcıya sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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