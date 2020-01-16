Akıllı Şehirler Ve Belediyeler Kongresine İnegöl Damgası

16.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:34

Teknolojik yatırımları ve projeleriyle İnegöl Belediyesi katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" ATO Congresium'da 15 Ocak Çarşamba günü düzenlenen törenle açıldı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde, yeni nesil belediyeciliği ilke edinerek son dönemde bu alanda önemli atılımlara imza atan İnegöl Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü.

17 İLÇEDEN SADECE İNEGÖL KATILDI

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde Bursa'yı temsilen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 17 ilçe belediyesi arasında sadece İnegöl Belediyesi yer aldı. Dijital dönüşümde e-devlet kapısında sunmuş olduğu öncü hizmetler ile adından sıkça söz ettiren İnegöl Belediyesi, 'akıllı belediye' olmanın yanı sıra 'akıllı şehircilik' alanında da hayata geçireceği önemli projeler ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ STANDINA YOĞUN İLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması sonrası Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisinde yer alan stantlar Başkan Erdoğan, Bakanlar, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları tarafından gezildi. Bu ziyaretler sırasında İnegöl Belediyesi standı yoğun ilgi gördü. Vatandaşların da ilgiyle incelediği İnegöl Belediyesi standına yönelik bu ilgi, Belediye Başkanı Alper Taban'ı da memnun etti.

AKILLI KENT YÖNETİM PLATFORMU ÖDÜLÜ İNEGÖL'ÜN

Çağın gerekliliklerini yerine getirme konusunda bilgi teknolojileri alanında yer alan tüm unsurlardan yararlanan İnegöl Belediyesi, Ulusal İdeal Kent Ödülleri tarafından Akıllı Kent kategorisinde "Akıllı Kent Yönetim Platformu" ile yılında ödülüne de layık görüldü. İnegöl Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışının her alanında dijital ve kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyen çalışmalarıyla dikkat çekti.

VİM PROJESİNE HAYRAN KALDILAR

İnegöl Belediyesi standına gelen ziyaretçiler, özellikle VİM (Vatandaş İletişim Merkezi) projesine hayran kaldılar. 08.00-17.00 belediyecilik anlayışını ortadan kaldırarak 7/24 yeni nesil belediyecilik modelini ortaya koyan Vatandaş İletişim Merkezi projesi ile İnegöl Belediyesi, şeffaf belediyecilik ilkesi ile hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettirmeye devam edecek. VİM Projesi içerisinde bulunan hizmetler arasında; elektronik belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere tüm e-devlet hizmetleri halkın kullanımına sunuluyor. Engelli dostu olan proje ile İnegöl Belediyesi sosyal belediyecilik alanında birçok yeniliği vatandaşının hizmetine sunuyor. Canlı yayın kamerası, mobil şarj üniteleri, video wall uygulaması, ücretsiz internet hizmeti, bas konuş uygulaması, engelli araç şarj istasyonu gibi çalışmalar VİM'in başlıca özellikleri arasında yer alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesini amaçlayan organizasyonda, Belediye Başkanı Alper Taban Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşme fırsatı buldu.

FİLİSTİNLİ BAŞKAN İNEGÖL'E DAVET EDİLDİ

Öte yandan, yurt dışından da 31 ülkeden misafir ağırlayan organizasyon kapsamında, Filistinli Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh İnegöl Belediyesi standına ziyarette bulundu. Burada Belediye Başkanı Alper Taban ile görüşen konuk Başkan ile şehir yönetimi ve ekonomi alanında bir dizi görüşmeler gerçekleştirildi. İnegöl'ün dünyanın dört bir yanına mobilya ihracatında bulunduğunu ifade eden Başkan Taban, kendilerini de bu anlamda İnegöl'ü görmek üzere şehrimize davet etti. Görüşme sonunda konuk Başkan'a çini takdiminde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler