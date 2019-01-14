Akıllı Şehirler Alanında Dünyanın En Başarılı Projeleri Hangileri?

Proline Akıllı Şehir Danışmanı Beril Kırcı, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Akıllı şehirler alanında dünyanın en başarılı projelerini anlatan Kırcı, şunları kaydetti: "Mesela Kuzey ülkelerinde Kopenhag daha çok ulaşıma ve temiz havaya odaklı çözümler sunuyor. Berlin'in ise 2050'de sıfır karbon olma hedefi var. Bu konuda çok fazla akıllı şehir uygulaması kullanıyorlar. Barcelona zaten bu nokta da bir dünya markası haline gelmiş durumda. Son olarak Dubai'de ise kağıtsız ülke olma yolunda sürdürdükleri projelerin sonuna gelmiş durumdalar."