Akıllı Şehir" İçin İmzalar Atıldı

Türkiye-Macaristan İş Forumu'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, burada "Akıllı şehir" çalışmalarıyla ilgili protokole imza attı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çelik, Başbakan Binali Yıldırım ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan İş Forumu'na katıldı.



Çelik, burada şehircilik ve yatırımlarla ilgili bir dizi temasta bulundu.



Akıllı şehir olmak yönünde önemli çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Çelik, Flashnet firması yöneticileriyle bir araya geldi.



Başkan Çelik, firma yetkilileri ile "Akıllı şehircilik" ve "Akıllı aydınlatma" konusunda iyi niyet protokolü imzaladı.



Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Çelik, "Protokol çerçevesinde Flashnet firması, ekipman, yazılım ve tam çözüm tasarımını bize sunacak. Biz de pilot bölge, gelecekteki çalışma alanlarının belirlenmesi ve işin sürekliliğini sağlamak için gerekli toplantıları gerçekleştireceğiz. Yapılan bu anlaşma ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.