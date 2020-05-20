Akıllı Şehir Esenler Projesi e-çalıştayda masaya yatırıldı Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Akıllı Şehirleri" e-çalıştayında İstanbul'un Esenler ilçesinde inşa edilen akılı şehir projesi ele alındı.

Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Akıllı Şehirleri" e-çalıştayında İstanbul'un Esenler ilçesinde inşa edilen akılı şehir projesi ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile aralarında akademisyenler, girişimciler ve sanayicilerin yer aldığı 200 kişinin katıldığı e-çalıştayda, Akıllı Şehir Esenler Projesi için seçilen 95 akıllı şehir uygulaması müzakereye açıldı.

Bakan Yardımcısı Kacır, yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının yönetim sistemlerinin sorgulanması ve yeni ufuklara açılma imkanı sunduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını sonrası dijital dönüşümün sadece birkaç yılda tamamlanacağını düşündüklerini dile getiren Kacır, şöyle konuştu:

"Bu dönemde öz yeterlilik kavramı da öne çıktı. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli teknoloji hamlesi, sadece savunma sanayi anlamında değil; sağlık, enerji ulaştırma ve akıllı şehirler gibi kritik uygulamaları da öz yeterliliğimizle gerçekleştirmeyi gerektiriyor. Bunu yapmadan tam bağımsızlıktan bahsetmek mümkün olmayacaktır."

Kacır, Esenler'de insan odaklı, üretken ve yenilikçi bir bilişim şehrini inşa ettiklerine dikkati çekerek, bu e-çalıştay'da 95 uygulama seçildiğini ve görüşlere açıldığını kaydetti.

"Çok kısa zamanda ilk etabı teslim edebilecek noktaya ulaştık"

Bakan Yardımcısı Varank ise yatay şehirler vizyonu ile inşa edilen Esenler Akıllı Şehir Projesinde 55 bin konut inşa edeceklerini ve çok kısa zamanda ilk etabı teslim edebilecek noktaya ulaştıklarını vurguladı.

Akıllı şehir stratejilerinin fayda maliyet analizlerini yaptıklarını ve e-çalıştayda farklı sonuçlara erişeceklerini kaydeden Varank, "Esenler'de insanların çalışacağı, yaşayacağı ve sosyal olarak nefes alabilecekleri bir laboratuvar tasarladık. Şirketler ve girişimciler bu projenin içinde yer almalı." ifadelerini kullandı.

Göksu da İstanbul'da çarpık yapılaşmanın en vahim örneklerinden birinin Esenler'de görüldüğünü söyledi.

İstanbul'da metrekare başına en fazla kişi düşen ilçelerden biri olduklarını belirten Göksu, "Esenler'i hem modern hem de geleneksel kodlarını ortaya koyan bir şehir yapmak için kolları sıvadık. Esenler akıllı bir şehir modellemesi ile yeniden inşa ediliyor. Bir hayal olan akıllı şehir kavramının gerçekliğe dönmesine şahit oluyoruz." şeklinde konuştu.

Esenler Bilişim Şehri Nedir?

Esenler Bilişim Şehri ile Esenler'e Bilim Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Test Alt Yapıları kazandırılacak. Esenler Bilişim Şehri'nde sağlanan ölçekle akıllı şehirler ve küreselleşen markalar ortaya çıkacak.

Yaklaşık 8,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilen Esenler Bilişim Şehri'nde 65 bin bağımsız birimin teknoloji tabanlı uygulamalarla birbiriyle iletişim içinde olması bekleniyor.

Akıllı Şehir'de yaygın ve güvenlik entegre güvenlik sistemi ile okullar yollar ve parklar çok daha güvenli olacak. Trafik yoğunluğuna göre geçişleri düzenleyen kavşaklar, akıllı sulama ve aydınlatma ve atık yönetimi sistemleri yer alacak. Yenilenebilir akıllı enerji sistemleri ile kendi enerjisini üreten şehir, ülkenin ilk akıllı şehri ve mobilite uygulama test merkezi olacak.

Elektrikli ve otonom araçların en son uygulamaları gerçek şehir ortamında denenecek.

Kaynak: AA