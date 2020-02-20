Akıllı şehir ekosistemi ICSG 2020'de buluşacak

20.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:14

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın (ICSG 2020) 8'incisi, 8-9 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ICSG açıklamasına göre, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer alacağı Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 8-9 Nisan'da, akıllı şehirler, teknoloji, su, çevre ve enerji sektörlerinin yerli ve yabancı karar vericilerini bir araya getirecek.

Etkinliğin onursal başkanlığını, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yapacak.

İsveç, ICSG 2020'nin bu yılki ülke partneri oldu. 5G teknolojisi, otonom araçlar ve sıfır atık projeleriyle öne çıkan İsveç, ICSG 2020'ye heyetli katılım sağlarken, Volvo gibi İsveçli dünya markaları da akıllı teknoloji ve kent yaşamına doğrudan etki edecek projeleri ve kentsel çözümleriyle etkinlikte yer alacak. İsveç aynı zamanda devlet, özel sektör ve akademinin iş birliği ile inovasyon konusunda nasıl ilerlediklerini gösteren ve İsveç endüstriyel devrimini ele alan bir sergiyi de ICSG 2020 çatısı altında ziyaretçileriyle buluşturacak.

Yerli ve yabancı yaklaşık 200 firmanın stant açmasının öngörüldüğü ICSG 2020'ye, 30 ülkeden ziyaretçi ve heyetin katılımı bekleniyor.

ICSG 2020 Bilim Kurulu, literatüre katkı sağlıyor

Sektörün dinamiklerini bir araya getiren ICSG, bünyesindeki "Bilim Kurulu" aracılığıyla düzenlenen "Uluslararası Bilimsel Kongre" statüsüne sahip kongre oturumları ve kongre ön çalışmaları kapsamında literatüre katkı yaparak akademik açıdan da öne çıkıyor.

ICSG 2020, çeşitli özel seminer ve panellere de ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında IEEE PES Türkiye Bölümü olarak yurt dışından da uzman eğitimcilerin katılımıyla mühendislere "Gelecek Nesil Enerji Sistemleri" eğitimi verilecek.

"Bilim Kurulu" değerlendirmesiyle sektördeki en iyi uygulamalar sunulacak ve IEEE Akıllı Şehirler Birimi desteğiyle akıllı şehirlerin bugünü ve geleceğinin tartışılacağı bir çalıştay gerçekleştirilecek.



Türkiye'deki akıllı şehir ekosisteminin etkin yönetimini, akıllı şehir dönüşüm sürecinin etkin bir parçası olarak genişleme çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlik, oluşturulacak "akıllı şehir pazarının" jeopolitik açıdan doğal bir küresel merkez olan Türkiye'den dünyaya yayılmasını sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA