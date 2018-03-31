Akıllı Şebekelerle Yılda 4 Milyar Liralık Tasarruf Fırsatı

25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) öncesinde konuşan Bilişsel hesaplama ve akıllı makineler, otonom ve zeki sistemler alanında araştırmalar yapan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Çetin, "Akıllı şebekeler sayesinde tüketim düzeyindeki yaklaşık yüzde 4 düzeyinde bir kazanımın ekonomiye olan doğrudan ve dolaylı katkısı ise yılda 4 milyar TL'nin çok daha üzerinde olacak" diye konuştu.

"AKILLI SİSTEMLER ARTIK BİR ZORUNLULUK"

Enerji verimliliğin çok önemli bir parametre olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın Çetin, "Ortaya konan çözümlerin, geliştirilen sistemlerin aynı zamanda sürdürülebilir ve güçlükleri yenme becerisine sahip olması gerekir. Bir sistemin bu özellikleri sağlayabilmesi için öğrenme becerisine sahip olması gerekir. Akıllı şebeke ve şehirleri bu kapsamda değerlendirmek gerektiği düşüncesindeyim. Bu nedenle ekonomiyi ve günlük yaşamımızı şekillendiren sistemlerin verimli, sürdürülebilir ve esnek yapıda yani 'akıllı' olarak tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya konması karşımıza bir zorunluluk olarak çıkmaktadır" dedi.

YÜZDE 4'LÜK KAZANIMLA 4 MİLYAR TL CEPTE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre 2017 yılı itibarıyla kabaca yıllık 280 Milyar kWh enerji tüketimi olduğunu hatırlatan Çetin, "Akıllı şebeke uygulamaları ile sizin gerçek enerji ihtiyacınızı öngörebilen, belirleyebilen, gerektiğinde sizi uyaran, ihtiyacınıza göre enerji tüketiminizi planlayan bir sistem tasarlamak ve uygulamak artık günümüz teknolojileri ile mümkün. Rakamsal bir örnek vermek gerekirse, elektrik tüketiminde sadece yüzde 1'lik bir kazanım 2,8 milyar kWh enerjiye karşılık gelir. Bu da tüketici tarafında faturalarda yılda ortalama 1 milyar lira üzerinde bir kazanım anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği akıllı şebeke uygulamaları ile elektrik tüketiminde 2020 yılına kadar yüzde 4 düzeyinde bir kazanıma ulaşmayı hedeflemektedir.Benzer şekilde ülkemizde de sadece elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 4 düzeyinde bir kazanımın ekonomiye olan doğrudan ve dolaylı katkısı yılda 4 milyar liranın çok daha üzerinde olacaktır" diye konuştu.

7 MİLYON SOKAK LAMBASINDAN YÜZDE 41 TASARRUF SAĞLANABİLİR

Ülkemizde kayıp kaçak rakamlarının hala dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Çetin, "Bu rakamların en yüksek olduğu bölge Dicle, Van Gölü ve Aras dağıtım bölgeleridir. Ancak Van gölü dağıtım bölgesindeki pilot uygulamayla sayaçların uzaktan takibi ile birlikte kayıp kaçak oranının yüzde 60 seviyelerinden yüzde 15'e düşürülebileceği öngörülmektedir. Diğer yandan elektrik tüketiminde aydınlatma önemli bir maliyete sahiptir. Yaklaşık 7 milyon sokak lambasının enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 41'lik bir enerji tasarrufu öngörülmektedir. Elektrik tüketiminde aydınlatmanın yaklaşık yüzde 2'lik paya sahip olduğu düşünülürse sadece aydınlatmadan 2 milyar kWh enerji tasarrufu yapmak mümkündür.

"ICSG'NİN AMACI TÜM PAYDAŞLARI VE YATIRIMCILARI BİR ARAYA GETİRMEK"

Doç. Dr. Aydın Çetin sözlerine şöyle devam etti: "Birincisi 2013 yılında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlatılan ICSG'ye 2013 yılında 12 ülke ile yüzde 22 yabancı katılımı, 2014'te 26 ülke ile yüzde 30 yabancı katılım, 2015 yılında 38 ülke ve yüzde 40 yabancı katılım, 2016 yılında 15 ülke ile yüzde 40 yabancı katılım ve 2017 yılında da 26 ülke ile yüzde 35 yabancı katılım gerçekleşmiştir. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebeke ve Şehirler kongre ve Fuarı'nın asıl amaçlarından birisi de tüm paydaşları, yatırımcıları bir araya getirmektir. Dolayısıyla etkinlik kapsamda büyük çaplı iş birliklerinin geliştirilmesi yatırımların gerçekleştirilmiş olması bizler açısından bir başarı ölçütüdür."

10 BİNİN ÜZERİNDE SEKTÖR TEMSİLCİSİ BULUŞACAK

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 300'ü aşkın global firmanın stantlı katılım sağlayacağı, 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na 50'yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında ABD, Nijerya, ve Hindistan'ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018'e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.

ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR ICSG 2018'DE SUNULACAK

ICSG, Güç ve Enerji sistemleri alanında dünyanın en büyük profesyonel topluluğu olan Uluslararsı Elektrik Elektronik Mühendisleri Güç ve Enerji Topluluğu, IEEE PES tarafından 2015 yılından bu yana destekleniyor. IEEE PES, elektrik enerjisi alanında endüstri ile en son teknolojik gelişmeleri paylaşan, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ekipman ve sistemlerin geliştirilmesine ve kurulmasına rehberlik eden standartlar geliştiren ve endüstrinin bu alandaki ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler veren dünyanın en büyük topluluğu olarak gösteriliyor. IEEE PES desteği ile gerçekleştirilen bilimsel programla akıllı şebeke ve şehirlerle ilgili uluslararası akademik çalışmalar da ICSG 2018'de sunulacak.

İSTANBUL KONGRE MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun destekleri, ELDER ve GAZ-BİR'in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

ULUSLARARASI BİR PLATFORM SAĞLAYACAK

6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacak.