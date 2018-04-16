Akıllı Şebekeler Türkiye'nin Enerji Maliyetlerini Azaltacak

Akıllı şebekeler sayesinde hem enerji alım maliyetleri azalacak hem de elektrik, su ve gaz şebekelerinde meydana gelen kayıp kaçak oranı ciddi oranda düşecek.

25-26 Nisan tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nda (ICSG 2018) dünya enerji devleri bir araya gelerek sektörün geleceğini konuşacak. Akıllı şebekeler sayesinde enerji ucuzlayacak, kayıp kaçak oranı düşecek ve karbon salınımı binlerce ton azaltılabilecek.

Avrupa Birliği verilerine göre akıllı şebekeler sayesinde enerji tüketiminde yıllık yaklaşık yüzde 4 düzeyinde bir kazanım sağlanması hedefleniyor. Türkiye'deki enerji tüketimi baz alındığında bu kazanımın ekonomiye olan doğrudan ve dolaylı etkisinin ise yılda 4 milyar TL'nin üzerinde olması bekleniyor. Akıllı şebekeler, ekonomik avantajının yanı sıra karbon salınımını da her yıl binlerce ton azaltarak çevreye büyük bir katkı sunacak.

Türkiye'de dünya ortalamasının üzerinde seyreden kayıp kaçak rakamları da akıllı şebekelerle birlikte ciddi düzeyde düşürülecek. Bu rakamların en yüksek olduğu bölgeler Dicle, Van Gölü ve Aras dağıtım bölgeleri olarak ölçülüyor. Ancak Van gölü dağıtım bölgesindeki pilot uygulamayla sayaçların uzaktan takibi ile birlikte kayıp kaçak oranının yüzde 60 seviyelerinden yüzde 15'e düşürülebilecek. Ayrıca elektrik tüketiminde önemli bir maliyete sahip olan 7 milyon sokak lambasından 2 milyar kW/h enerji tasarrufu yapmak mümkün hale gelecek.

Akıllı şebekelerle birlikte kullanılan elektrik kalitesi artacak ve enerji alım maliyetleri azalacak. Şirketler sayaç okuma maliyetlerini düşürerek elde edilen detaylı verilerle daha doğru tahminler yapabilecek, tüketiciler ise tüketim profilini görerek tüketimlerini daha doğru yönetme ve fatura tutarını düşürebilme imkanına kavuşacak. Ayrıca yeni yasayla birlikte artık herkes evinde elektriğini üretebilecek, depolayabilecek ve satabilecek.

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 300'ü aşkın global firmanın stantlı katılım sağlayacağı, 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na 50'yi aşkın ülkeden toplamda 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor. Ayrıca Ekonomi Bakanlığının destekleriyle organize edilen aralarında ABD, Nijerya,ve Hindistan'ın da yer aldığı 32 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri de ICSG 2018'e katılacak. Ülkelerden gelecek olan üst düzey yetkililer düzenlenecek delegasyonlarda yer alacak.