Akıllı saatler virüsün tespitinde önemli bir gösterge
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Akıllı saatler virüsün tespitinde önemli bir gösterge

12.02.2021 19:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:36
Akıllı saatler virüsün tespitinde önemli bir gösterge

Bilim insanları akıllı saatlerin koronavirüs testinin pozitif çıkıp çıkmayacağını tespit etmede önemli bir gösterge olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları akıllı saatlerin koronavirüs testinin pozitif çıkıp çıkmayacağını tespit etmede önemli bir gösterge olduğunu ortaya çıkardı. Buluş, salgınla mücadelede bir dönüm noktası olarak görülüyor.Covid-19 semptomları göstermesek de bu koronavirüsü taşımadığımız anlamına gelmiyor. Virüsü farkında olmadan taşıyabiliyor ve başkalarına bulaştırabiliyoruz. Tam da bu yüzden salgının önünü almak bu denli zor.

New York'taki Mount Sinai Hastanesi'ne bağlı Icahn Tıp Okulu'ndan araştırmacılar virüsün teşhisinde önemli rol oynayabilecek yeni bir araç keşfetti: Apple'ın akıllı saati.

"Savaşçı Saat Araştırması" adı verilen araştırmada Apple saatlerin Covid-19 teşhisi konan kişilerin kalp atışlarında, teşhis konmadan 7 gün öncesinde, fark edilmesi oldukça güç bir değişikliği yakaladığını ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların kalp hızı değişkenliğine (HRV) odaklanıldı. Yüksek kalp hızı değişkenliği aktif ve uyum sağlayan bir sinir sistemine işaret ederken kişinin bağışıklık sisteminin de iyi çalıştığını gösteriyor.

Araştırma raporunun yazarlarından Dr. Robert P. Hirten "Saat, kullanıcıların burundan sıvı alınması suretiyle yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasından 7 gün öncesinde HRV değerlerinde önemli değişiklikler olduğunu gösterdi" dedi.

Covid-19 ile mücadelede ilerleme

Araştırma için Apple saati takan ve telefonlarında da bu uygulamayı kullanan 297 sağlık çalışanı 29 Nisan-29 Eylül tarihleri arasında gözlemlendi.

Daha sonradan Covid-19 tespit edilen kişilerde iki kalp atışı arasındaki süre negatif test edilenlere göre daha az değişiklik gösterdi. Bu tür bilgilerin salgınla mücadelede büyük önemde olduğunu belirtiliyor.

Dr. Hirten "Hasta olan kişileri, henüz enfekte olduklarını onlar bilmeden önce tespit etmenin yolunu bulmak Covid-19 salgınının yönetiminde gerçekten bir dönüm noktası olacaktır" dedi. Semptom göstermeyen ve virüsü bulaştıran kişilerin geleneksel yöntemlerle tespit edilememesi nedeniyle salgının kontrol altına alınmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi.

Covid-19 saatlerine dönen akıllı saatler

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan bir başka araştırma da Apple ve Fitbit gibi akıllı saatlerin topladığı verilerin Covid-19'in test yapılmadan tespit edilebilmesinde yardımı olabildiğini ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi'ne bağlı bilim insanlarının yaptığı bu araştırmada da kalp atışı, günlük adım miktarı ve uykuda geçen zaman gibi veriler incelendi.

Araştırmada Covid-19 vakalarının yüzde 63'ünde hastalığın kalp atış hızındaki aşırı yükselmelere bağlı iki kademeli bir uyarı sistemi ile semptomlar henüz başlamadan önce tespit edilebileceği bulundu.

Bu araştırmada 5 bin 262 katılımcı yer aldı. Katılımcılardan koronavirüs tespit edilen 32'sinin fizyoloji ve aktivite verileri incelendi.

DW/ SSB, EC

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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