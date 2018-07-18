Akıllı Saatle "Silikon Vadisi"Nin Kapısını Araladılar

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te mühendis Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, 3 ayda ürettikleri ve imkanlarıyla dünyanın dört bir yanına sattıkları akıllı saat "watchX" ile Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan, yüksek teknoloji üreten firmaların yer aldığı Silikon Vadisi'ne açılmayı planlıyor.

Gaziantep'teki büyük bir firmada başmühendis olarak görev yaparken, Ar-Ge çalışmaları yapmak için istifa ederek "ArgeX"i kuran Mustafa Tülü ve Enes Çaldır'ın, kafeteryalarda ve Gaziantep Üniversitesinin kütüphanesinde çalışarak 3 ayda ürettikleri akıllı saat "watchX", teknoloji devleriyle yarışmaya başladı.

Projeye başladıklarında dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine imkanlarıyla satış yapan ikili, ürünlerine ilginin her geçen gün artmasıyla başta Japonya ve ABD'de olmak üzere 45 ülkeye distribütörler aracılığıyla satış yapar hale geldi.

Gaziantep Teknokent şirketlerinden ArgeX'in ortağı Mustafa Tülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bileğe saat gibi takılabilen, "Arduino" olarak adlandırılan geliştirme kartıyla ve "Scracth" görsel programlama diliyle uyumlu, giyilebilir bir geliştirme kartı olan "watchX"in, bu özelliğiyle diğer ürünlerin önüne geçtiğini söyledi.

Benzer ürünlerle yapılan şeylerin genellikle masada kaldığını ve prototipten öteye geçemediğini anlatan Tülü, "Ama watchX'i bileğinize takıp günlük hayatta kullanmanız mümkün. Bu da çocuklarda ve gençlerde yeni ufuklar yaratıyor. Ayrıca watchX'i programlamak oldukça kolay. 'Sürükle bırak' mantığıyla farklı saat ara yüzleri ya da farklı programlar yapmak mümkün. Bu bir adım sayar veya yükseklik ölçerden kompleks bir saate kadar değişebilir." diye konuştu.

Kodlama ve robotik eğitiminde kullanılıyor

Tülü, watchX'i belirli bir aşamaya getirdikten sonra kitlesel fonlama sitesi İndiegogo'da satışa sunduklarını anımsatarak, "Şu anda bize fon yardımında bulunan müşterilerimizin ürünlerini gönderdik. Çok güzel tepkiler aldık. ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu 45 ülkeye satış yapar hale geldik." ifadelerini kullandı.

Müşterilerinin daha ilk günden watchX ile çok güzel projeler geliştirdiklerini dile getiren Tülü, şöyle devam etti:

"WatchX'in bu başarısı kodlama eğitim veren kurumların da dikkatini çekti. Onlarla da iletişime geçtik. Özellikle ABD ve Japonya'da çocukların kodlama ve robotik eğitiminde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de de yine özel okullar ve kodlama eğitimi veren kurumlarla iletişim halindeyiz. Onlar da projeyi çok beğendiler. Yakın zamanda Türkiye'de de kullanımına başlanılacak."

Özel aksesuarlar geliştirdiler

Mustafa Tülü, ayrıca watchX için yeni oyun konsolu ve robot araç gibi aksesuarlar geliştirdiklerini belirterek, bu aksesuarlar sayesinde watchX'in farklı şekillerde kullanım imkanına da kavuştuğunu vurguladı.

WatchX ile çocuklara öğretmek istedikleri bir diğer konunun endüstriyel tasarım olduğuna dikkati çeken Tülü, şöyle konuştu:

"WatchX'in bir kasası yok. Sadece elektronik ekran ve bir bataryadan ibaret. Kullanıcıların kendileri kasa tasarlayabilirler. Biz mevcut kasa tasarımlarımızı 3D yazıcıyla yapıyoruz. Bu ürün 9 yaşından itibaren rahatlıkla kullanılabilir. Alt yaş sınırı var ama üst yaş sınırı yok. Farklı projelerde kullanıyorlar. Özellikle giyilebilir teknolojilere yönelik projeler geliştiriyorlar. WatchX'in kullanıldığı bir diğer alan da endüstriyel otomasyon ve fabrika üretim yönetimi. Burada da yine müşterilerimizle birlikte endüstri 4.0'a fabrikalarını hazırlamak için farklı projeler geliştiriyoruz."

Silikon Vadisi'ne açılacaklar

Tülü, ürünün Türkiye satışlarına da yaklaşık bir hafta içerisinde distribütör üzerinden başlanacağına işaret ederek, "Aynı zamanda Japonya'da yine bir distribütör aracılığıyla satışlarımız başladı. Amerika'daki büyük online elektronik mağazalarından biriyle ilişki halindeyiz. Orada da satışlar başlayacak." dedi.

Yakın zamanda Silikon Vadisi'ni ziyaret edeceklerini belirten Tülü, şunları kaydetti:

"Firmamız ArgeX ve watchX'i Amerika'da daha geniş kitlelere duyurmak ve distribütör ağımızı geliştirmek için Silikon Vadisi'ne gidiyoruz. Aynı zamanda burada firmamıza ve ürünümüze yatırım yapmak isteyen yatırımcılar mevcut. Onlarla da görüşmeler yapacağız. Amacımız, Argex'in, Türkiye'den büyüyen ve dünya çapında müşterileri olan bir firma olmasını sağlamak. İlerleyen süreçte Silikon Vadisi'nde bir ofis de açmayı planlıyoruz."