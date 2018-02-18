Akıllı Saat Tansiyon Ölçebilir!

Tansiyonunuza bakmak genellikle tansiyon aletini kolunuza sıkı sıkıya sararak, hava pompalayarak yaptığınız zahmetli bir iştir, ama Samsung'tan gelecek bir akıllı saat, bu işi daha önce olduğundan çok daha kolay hale getirecek gibi görünüyor.

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Söz konusu akıllı saat, klasik tansiyon aletlerinin kullandığı yöntemin aksine, kalp hızı izleyicisine benzer bir teknoloji kullanıyor, bir ışık kaynağı ve ışık alıcısı ile tansiyonunuzu ölçebiliyor.

Teknoloji isabetli olursa, herhangi bir ek araca ihtiyacınız olmadan direkt olarak akıllı saatinizden tansiyonunuzu kontrol etmeniz mümkün olacak.

Bir gün hayat kurtarabilir mi?

Bu teknoloji, Samsung'un yakın zamanda başvurusunu yaptığı bir patentte açık şekilde görünüyor, buna karşın bunun gerçekten bir saatte uygulanıp uygulanmayacağı, veya ne zaman böyle bir cihazın piyasaya çıkabileceği hakkında bilgi yok.

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Şimdilik sadece bir patent olduğu için, bunu gelecek nesil Samsung cihazlarında beklemek de mantıklı görünmüyor.

Patent, bu saatten Gear X olarak bahsediyor; ama bu muhtemelen sadece bir kod isim. Bu teknolojinin Samsung Gear S4 veya Gear Sport 2 için hazır olmasını beklemiyoruz.

Yüksek tansiyonu saptayabilmek, tıp uzmanlarının kardiyovasküler hastalık gibi durumları erken teşhis edebileceği anlamına gelebilir. Birçok akıllı saat sahibinin direkt olarak bilekleri üzerinde bir tansiyon monitörüne sahip olması, bu cihazların bir gün hayatlar kurtarmasına yarayabilir.