Akıllı otoyolda aracının lastiği patlayan kadın sürücüye 10 dakikada yardım

TÜRKİYE'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde otoyolunda lastiği patlayınca zor anlar yaşayan kadın sürücünün yardımına, otoyoldaki trafik devriye ekibi yetişti. Otoyolda olay algılama kamerası ile tespit edilen sürücünün yanına 10 dakikada ulaşan ekip, aracının lastiğini değiştirdi. Sürücü, ekiplere teşekkür ederek yoluna devam etti.

Geçen yıl hizmete giren 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde otoyolu, 208 adet olay algılama kamerası ile 7/24 izleniyor. Yol üzerinde meydana gelen trafik kazası gibi olumsuz durumlar, kameralar ile tespit edilerek ekipler bölgeye yönlendiriyor. Otoyolda bulanan 9 meteorolojik ölçüm istasyonunun verileri de alınarak kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Otoyolun 50'nci kilometresinde otomobilinin lastiği patlayınca zor anlar yaşayan kadın sürücüye de 10 dakika içinde yardım ulaştırıldı. Otoyolda görevli trafik devriye ekibi, olay algılama kameralarından tespit edilen sürücünün yanına ulaşıp, aracının lastiğini değiştirdi. Yanında çocuğu ile seyahat eden kadın sürücünün yaşadığı zorluk ve lastiğinin değiştirilmesi kameraya yansıdı. Sürücü kadın ekiplere teşekkür ederek yoluna devam etti.

'VERİLEN HİZMET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ'Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş, otoyolun 50'nci kilometresinde aracının lastiği patlayan kadın sürücünün kameraları izleyen operasyon ekibi tarafından tespit edildiğini belirterek, "Çocuğuyla birlikte seyahat eden kadın sürücüye ekiplerimiz yardımcı oldu. Kameraları izleyen operasyonel ekip kadın sürücünün durduğunu görünce bu durumu hemen sahadaki ekiplerimize bildirdi. İki ekip aracıyla 4 arkadaşımız hemen bölgeye gitti, yardımcı oldular ve en yakın benzinliğe kadar da eşlik ettiler. Sürücü hanımefendi otoyolda kameraların bulunduğundan haber dar olmadığını söyledi ve verilen hizmet için çok teşekkür etti" diye konuştu.'OTOYOL 7/24 İZLENİYOR'Akbaş, otoyolun 6 aydır faaliyette olduğunu belirterek sisteme tanımlanan olay algılama kameraları sayesinde otoyolda meydana gelen her olaya anında müdahale edildiğini söyledi. Akbaş, yolun 7/ 24 saat kameralarla izlendiğini belirterek şöyle konuştu: "Bizim sisteme tanımladığımız bazı komutlarımız var. Sisteme şöyle diyoruz; 'otoyol güzergahında bir taşıt durduğunda, bir yaya otoyol güzergahına girdiğinde, başıboş bir hayvan otoyol güzergahına girdiğinde bizi uyar'. 208 kamera 60 saniye içerisinde 6 tür hareketle, 360 derece dönüş gerçekleştirerek, otoyol güzergahını tarıyor. Bizim verdiğimiz komutlardan herhangi biri gerçekleştiğinde, bizim operatör arkadaşlarımızı uyarıyor ve hızlı bir şekilde burada operasyon başlatıyoruz. Bununla birlikte çok sağlam bir fiber optik altyapımız var. Bu saydığımız akıllı ulaşım sistemlerini, 1.3 milyon metre uzunluğunda fiber optik bir kablo sistemi ile bulunduğumuz ana kontrol merkezine aktarıyoruz."'MÜDAHALE SÜREMİZ 20 DAKİKANIN ALTINDA'

Akbaş, otoyoldaki müdahale süresinin 20 dakikanın altında olduğunu ifade ederek, "Aslında bu çok önemli bir başarı. Çünkü otoyolumuz bağlantı noktaları dahil, 300 kilometrenin üzerinde bir otoyol ağına sahibiz. Burada hızlı müdahale otoyol kullanıcıları açısından ciddi bir önem arz ediyor. Aynı şekilde akıllı kameralar sayesinde bir hırsızlık teşebbüsü de önlendi. Hızlı bir şekilde bölgeye bakan jandarma ekiplerimiz, şüphelileri yakaladı. 3 şüpheli şu anda tutuklu bir şekilde yargılanıyor. Akıllı kameralar hem otoyolu kullanan sürücülerin güvenliğini sağlamak ile birlikte kamu malını da korumuş oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR