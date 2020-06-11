Akıllı Olun! Tamam mı! Arka Sokaklar 554.Bölüm Ekranda
Bölüm Kıyafetlerini Satın Almak İçin TıklaHüsnü Çoban'ın Eşofmanı Satışta http://bit.ly/2TS4fQVHüsnü Çoban'ın Gömleği Satışta http://bit.ly/36WXiUcKanal D yıldızlarının stili Ekranda uygulamasında!
11.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:47
Bölüm Kıyafetlerini Satın Almak İçin Tıkla
Hüsnü Çoban'ın Eşofmanı Satışta http://bit.ly/2TS4fQV
Hüsnü Çoban'ın Gömleği Satışta http://bit.ly/36WXiUc
Kanal D yıldızlarının stili Ekranda uygulamasında!
Uygulamayı IOS ve Android marketten ücretsiz yükleyebilir! Stilinde hayranı olduğun yıldızlardan ilham alabilirsin!
Android: http://knld.co/ekranda-a
IOS : http://knld.co/ekranda-ios
Kaynak: DailyMotion.com