Akıllı Mağazalara 5 Milyon Liralık Yatırım

Kuzey Kıbrıs Turkcell perakende satışları için yeni başlattığı dijital dönüşüm projesine sağladığı 5 milyon liralık yatırımla müşterilerine yeni mağazaları ile hizmet vermeye başladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC'nin 5 ilçesinde toplam 12 İletişim Merkezi'ni teknolojik ürünlerle donatarak müşterilerine dijital dönüşüm ortamında hizmet vermeye başladı. Yeni nesil Turkcell İletişim Merkezleri'nin açılış etkinliği dün Dereboyu Sarpkan İletişim Mağazası önünde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Turkcell yeni nesil iletişim merkezlerinin tanıtım etkinliğine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Kuzey Kıbrıs Turkcell iş ortakları, çalışanları, müşterileri ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, dijital dönüşümün yaşandığına dikkat çekerek, "Ülkemizde dijital dönüşüm yaşanıyor. Bunun öncülüğünü ülkemizde Kuzey Kıbrıs Turkcell yapıyor. 2019 yılı içerisinde özellikle bakanlığımızın yapacağı birçok yatırım ve atılımlarda önemli partnerimiz olacağını düşünüyorum. Bu işbirliğinin de devam edeceği bir yıl olsun" diye konuştu.

"HİZMETLERİMİZİ YATIRIMLARLA DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açılış etkinliğinde konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak ülkede 20 yıldır yenilikçi anlayışta sınır tanımayan hizmetleri yatırımlarla desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Maden, "Kuzey Kıbrıs Turkcell sektör olarak bağımsız 'En Kaliteli Hizmet Veren Firma', 'En Güvenilir Firma' olarak birinci sırada yer almaktayız. Teknoloji alanında olduğu gibi hizmette de bu bilinçle ve sorumlulukla hareket ediyor ve hem mağazalarımıza hem de elçilerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Dijital alanda yenilikçilikte sınır tanımayan hizmetleri yatırımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Harun Maden, "Pazar lideri olarak yeni mağazalarımızda sunduğumuz hizmette sınır tanımazken buna ek müşterilerimize en son teknolojiyi sunarak şirketimize daha da fazla değer katmış oluyoruz" dedi. - Lefkoşa

Kaynak: DHA