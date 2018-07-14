Akıllı Köpekten Üst Geçit Dersi

Ankara'da bulvarın karşısına geçmek için üst geçidi kullanan sokak köpeğinin akıllı hareketi görenleri şaşkına çevirdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde şehrin en işlek yollarından Turgut Özal Bulvarı üzerine karşıdan karşıya geçen köpek, üst geçidi kullanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ağır ağır üst geçitte yürüyen köpeği gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Meraklı bakışlara aldırmayan akıllı köpek, yolun karşısındaki yeşil alana geçerek yoluna devam etti. O anlar, köpeğin hemen arkasında yürüyen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi görürken, vatandaşlar videoyu yorum yağmuruna tuttu. - ANKARA