Akıllı KOBİ Platformu Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin artık dijitalleşmesi gerektiğini belirterek, "Akıllı KOBİ Platformu'nu KOBİ'lerin dijital dönüşümde karar almalarını hızlandırmak amacıyla faaliyete geçirdik." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı TOBB ve Visa'nın ortaklaşa kurduğu Akıllı KOBİ Platformu Tanıtım Toplantısı'nda, Akıllı KOBİ'nin bir fikirle başladığını ve dijital ortamda somut bir platform haline geldiğini söyledi.

Ülke ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin en önemli kısmını KOBİ'lerin oluşturduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Büyük işletmeler KOBİ'lerin desteğiyle üretimlerini gerçekleştiriyorlar, yine KOBİ'lerin desteğiyle ürün ve hizmetlerinin pazarlamasını yapabiliyorlar. Kamunun önemli tedarikçileri arasında KOBİ'ler de bulunuyor. Ekonominin çarkları aslında KOBİ'ler üzerine kuruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de KOBİ'lerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olarak faaliyet gösterdiğini ifade ederek, üyelerinin yüzde 99'undan fazlasının KOBİ'lerden meydana geldiğini dile getirdi.

TOBB'un çalışma gündeminde KOBİ'lerin öncelik arz ettiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, "KOBİ'ler için politika geliştiriyor, KOBİ'ler için çalışıyoruz. Bu alandaki en önemli paydaşlarımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız liderliğinde KOSGEB ve TÜBİTAK." diye konuştu.

Yeni teknolojilerden en çok KOBİ'ler etkileniyor

Hisarcıklıoğlu, teknolojilerin çok hızlı değişmesi ve gelişmesinin özel sektörü etkileyen önemli konulardan biri olduğunu belirterek, yeni teknolojilerden en çok etkilenen kitleyi de KOBİ'lerin oluşturduğunu vurguladı.

KOBİ'lerin artık dijitalleşmesi gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Diğer taraftan salgınla daha da artan dijitalleşme ihtiyacı en çok KOBİ'leri etkiliyor. Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ'ler ticari hayatlarına devam etmekte zorlanıyor, rekabette geride kalıyor. Pandemi ile dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi. Teknolojik altyapısı hazır olan işletmeler, e-ticaret ve uzaktan çalışma sistemleri ve dijital ödeme kanalları yardımıyla pandemiden en az etkilenenler arasında yer aldılar. TOBB olarak KOBİ'lerin dijitalleşmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, daha çok proje geliştirmeye başladık. Bu çalışmalarımız esnasında sahada önemli ve temel bir eksiklik tespit ettik. Dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketler ile dijitalleşmek isteyen KOBİ'ler arasında bir iletişim kopukluğu ve güven eksikliği var. KOBİ'ler, üçüncü kişilerle bilgi paylaşmak istemiyor.

Teknoloji şirketleri ise ürün ve hizmetlerini KOBİ'lere anlatmakta yetersiz kalıyor. Bu KOBİ'lerin harekete geçmesinde engel oluyor, teknolojik gelişmenin gerisinde kalmalarına sebep oluyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve dijitalleşme konusunda tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplayacak güvenilir bir platform oluşturmak üzere Akıllı KOBİ projesini geliştirdik."

Hisarcıklıoğlu, Visa'nın da bu projenin sponsoru olduğunu belirterek, projeyle KOBİ'ler ile teknoloji tedarikçilerini bir platformda buluşturduklarını anlattı.

Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerini bu platformda ücretsiz sergilediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "KOBİ'ler de platform üzerinden kategori, sektör ve işletme ölçeğine göre sınıflandırılmış dijital ürün ve hizmetleri inceleyebiliyor, teknoloji tedarikçileri ile iletişime geçebiliyorlar. KOBİ'ler dijital olgunluk değerlendirme aracı ile dijitalleşmenin neresindeler, nerede dijital dönüşüme ihtiyaçları ve hangi ürünleri kullanmaları gerek, bunların hepsini öğrenebilecekler. Ayrıca KOBİ'ler, eğitim, rehberlik hizmetleri ve farkındalık çalışmaları ile dijital dönüşüm konusunda yönlendiriliyor." ifadesini kullandı.

Dijitalleşme seferberliği başlatıldı

Hisarcıklıoğlu, Akıllı KOBİ ile dijitalleşme konusunda yeni bir kavram da oluşturduklarının altını çizerek, yeni kavramla KOBİ'lerin dikkatini çekerek platform hizmetleriyle onların dijital dönüşüm konusunda karar almalarını hızlandıracaklarını söyledi.

Akıllı KOBİ ile dijitalleşme seferberliğinin de başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu platformu bir dijitalleşme üssü, bir dijital dönüşüm merkezi olarak nitelendiriyoruz. Zira, dijitalleşme ve dijital dönüşüm konusunda kamunun destekleri etkin bir ekosistem oluşması açısından önemli. Kamu nezdinde bu alanda çalışmaların liderliğini Bakanımız Mustafa Varank yürütüyor. Bu alanda çok önemli çalışmaları bulunuyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, son 2 yıldır devam eden KOSGEB'in dijital dönüşüme yönelik desteklerini, TÜBİTAK'ın dijitalleşmeye yönelik çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, geçen ay Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'nin yayımlandığını anımsattı.

Belgeyi de özel sektör olarak memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme yolcuğunda projelerin kamu-özel sektör iş birliğinde gerçekleştiğini görmek beni çok gururlandırıyor. Akıllı KOBİ platformunu KOBİ'lerin dijital dönüşümde karar almalarını hızlandırmak amacıyla faaliyete geçirdik. Ancak nihai hedefimiz platformda yer alan teknoloji tedarikçileri ile 'Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Teknoloji Gücü'nü oluşturmak. Teknoloji tedarikçilerini yeni pazarlara açmak, onları ihracata yönlendirmek. Platformun altyapısı tüm dünyada kullanılabilir olarak hazırlandı. Visa'nın desteği ile de tüm dünyadan ödeme kabul edebiliyoruz. Platformun açılışından kısa bir süre içerisinde teknoloji tedarikçilerinden çalışma grupları oluşturacağız ve bu yolda ilk adımları atacağız.Tüm teknoloji şirketlerini Akıllı KOBİ Platformu'nda tedarikçi olarak faaliyet göstermeye, tüm KOBİ'leri de sunulan bu hizmetlerden faydalanmaları için platforma kayıt olmaya davet ediyorum."

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de salgın sürecinin KOBİ'lerin dijitalleşmesini ihtiyaç haline getirdiğini vurgulayarak,"TOBB iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Akıllı KOBİ Platformu'nun hizmet sağlayıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılanması doğru işi yaptığımızı gösteriyor. Visa olarak 'İşimi Yönetebiliyorum' eğitimlerini de platforma dahil ettik. Eğitimleri tamamlayan ilk 50 KOBİ'ye dijitalleşme ve e-ticarete giriş paketini bedelsiz sağlayacağız. Platformda Visa Dünyası sekmesi ise KOBİ'ler için ödemeler dünyası konusunda bir rehber niteliğinde. Visa ve üye bankalarımız olarak onlara sunacağımız avantajlar ve kampanyaları buradan takip edebilecek." şeklinde konuştu.