Akıllı Kıyafetlerin Önü Açıldı

Akıllı giyim eşyaları, akıllı saatleri bir kenara bırakırsak, genelde pek işe yaramıyor. Ama içlerine daha doğru teknolojiler yerleştirilirse bu değişebilir. Bazı yeni geliştirilen sensörler, daha cazip akıllı kıyafetler yapılmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.

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Phys.org'daki habere göre, Japonya'daki Kansai Üniversitesi'nden Yoshiro Tajitsu ve Teijin Limited, piezoelektrik (mekanik sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştürebilen) bir sensör geliştirdi. Bu sensörlerin moda, spor giyim, iç tasarım ve sağlıkta kullanılabilecek örgülü teller olduğu söyleniyor.

Sensörler, bükme veya kıvırma gibi birçok harekete yanıt verebiliyor ve bir akıllı telefonun selfie çekmesi için tetiklenmesi veya bir kolyenin bir parçası olarak giyilirse nabız hızınızın izlenmesi gibi bir dizi iş için kullanılabiliyor.

Hem şık, hem işlevsel



Örgülü tel tasarımı tüm giyim türleri için uygun olmayacaktır, ancak Japon kimonolarına ve ayakkabı bağlarına uygulanacak kadar çok yönlü. Ayrıca arkasındaki insanlar, daha fazla giyside tel kullanmak için Fransa ve İtalya'daki moda tasarımcıları ile birlikte çalıştıklarını da söylüyorlar.

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Bu tel sensörleri kullanan ürünleri ne zaman piyasada görebileceğimizle ilgili bir tarih bilgisi yok, ama kıyafetlere sorunsuzca entegre edilebilirlerse ve yeterince kullanışlı özellikler sunarlarsa, basit sağlık ve fitness izleyicilerine güzel bir alternatif olabilirler.