Akıllı kart uygulaması Eylül'de başlıyor
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Akıllı kart uygulaması Eylül'de başlıyor

Kırklareli Belediyesi, Eylül ayı itibari ile toplu taşıma araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi olan '' Akıllı Kart'' uygulamasına geçiş yapacak.

Akıllı kart uygulaması Eylül'de başlıyor
19.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:33

Kademeli olarak geçiş yapılacak olan Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) akıllı kart, engelli erişimine uygun, araç takip ve kamera sistemleri ile anlık olarak izlenebilir ve denetlenebilir 54 toplu taşıma aracında hizmete girecek.

BİRÇOK YENİLİĞİ BERABERİNDE GETİRİYOR…

''39 Kart'' adı verilen akıllı kart sistemi birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.

Yeni sistem ile birlikte daha hızlı ve verimli hizmet verilmesinin yanı sıra, vatandaşlar ödemelerini sadece akıllı kart ile değil her türlü temassız kart, akıllı telefon, QR kod ve NFC vasıtası ile ödemelerini gerçekleştirebilecek.

İNDİRİMLİ ULAŞIM SAĞLAYACAK…

39 Kart sistemi ile birlikte çeşitli indirimlerde sağlanacak.

Gazi ve eşleri, şehit eşleri, çocukları, sarı basın kartı sahipleri, emniyet ve jandarma hizmetleri sınıfı personelleri, posta dağıtıcıları, yüzde 40 ve üzeri engelli, yüzde 70 ve üzeri engelli refakatçileri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ücretsiz seyahat için, öğrenciler ise indirimli seyahat için 39 Kartlarını Zabıta Müdürlüğü Ulaşım hizmetleri biriminden temin edebilecek.

MOBİL UYGULAMA KOLAYLIĞI…

App Store ve Google Play Store üzerinden ''Kent kart mobil'' uygulaması indirilebilecek.

Ayrıca mobil uygulama ile kart dolumu yapılacak bayi bilgileri, nasıl giderim sekmesi ile hat güzergahları, durak noktalarına ve fiyat tarifelerine de ulaşılabilecek.

39 KART ZABITA ULAŞIM BİRİMİNDEN TEMİN EDİLECEK…

Zabıta Müdürlüğü Ulaşım hizmetleri biriminden temin edilecek 39 kartların dolumu aynı zamanda buradan da sağlanacak. Önümüzdeki hafta itibari ile kartlar dağıtılmaya başlanacak.

Kaynak: Bültenler

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