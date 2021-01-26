Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti
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Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti

26.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:58
Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti

Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılacak ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulanmayacak.

Akıllı cep telefonu üretiminde kullanılacak ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki aksam ve parçaların ithalatında gözetim uygulanmayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki aksam ve parçaların ithalatı, 5 dolar birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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