Akıllı bisikletler yeşil bir Aksaray için pedal çevirdi

Aksaray Bisiklet Festivali, 'Yeşil bir Aksaray için pedallıyoruz' sloganıyla başladı.

Aksaray Bisiklet Festivali, 'Yeşil bir Aksaray için pedallıyoruz' sloganıyla başladı. Festivalde, Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen ve Türk Telekom iş birliği ile sürdürülen, Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi hayata geçirildi. Projenin Türkiye'ye örnek olması amaçlanıyor.

Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi, 1. Aksaray Bisiklet Festivali'nde, Türk Telekom iş birliği ile hayata geçirildi. Festivalin açılışına Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Aksaray Vali Yardımcısı Yasin Ardıç ile Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız katıldı.

"SAĞLIKLI VE ÇEVRE DOSTU BİR ULAŞIM ALTERNATİFİ"

Türk Telekom, bu sistemler ile trafikteki zaman kaybını, kaza sayısını ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeleri büyük oranda azaltmayı amaçlıyor. Aksaray Belediyesi de Türk Telekom iş birliği ile kullanıma sunduğu Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi kapsamındaki hizmetlerle; sağlıklı ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunuyor. Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi ile vatandaşların bisiklet kiralaması ve en yakın noktaya kiralanan bisikleti iade etmesi mümkün olacak. Ulaşımda sağlanan bu çevreci ve modern yaklaşım ile vatandaşlar sağlıklı, sürdürülebilir çözümlere yönlendiriliyor.

"BİSİKLET PARK NOKTALARI TAKİP EDİLECEK"

Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi, ilk etapta 9 adet Akıllı Bisiklet İstasyonu ve 100 adet Akıllı Bisiklet ile faaliyet gösterecek. Zamanla kullanımın, istasyon ve bisiklet sayılarının artırılması beklenen projede; bisiklet park noktalarında 3G/4G, Ethernet ve Wifi üzerinden haberleşebilecek ve Akıllı Bisiklet istasyonları kameralar ile de takip edilecek.

"KARE KODLA BİSİKLET KİRALAMA İMKANI"

Esnek bir yapıya sahip olan sistem, kolaylıkla istasyon ekleme ve yer değişimi olanakları sunacak. Mobil uygulama üzerinden bisiklet kiralama, kullanım geçmişi takibi ve en yakın park noktalarının doluluğu ile ilgili tespit yapılabilen sisteme toplu taşıma kartı entegre edilebilecek ve bu kart üzerinden bisiklet kiralama hizmeti verilebilecek. Yeni Nesil Bisiklet Sistemi Projesi'nde hem kredi kartı ile hem de park üniteleri üzerinde bulunan kare kod ile bisiklet kiralama yapılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı