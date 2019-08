Akıllı Belediyecilikte mobil zabıta dönemi

26.08.2019 09:00

Şimdi ise Mobil Denetim Takip Sistemi ile zabıta ekipleri sahada çok daha güçlü olacak.

Vatandaşların sağlık ve huzuru için görev yapan Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, İnegöl Belediyesi'nin teknolojiye yaptığı yatırımlarla sahada çok daha hızlı ve etkin hale getiriliyor. Uygulama ile ilgili olarak eğitim alan ekipler daha hızlı bir denetim sistemine kavuşacaklar.

YILLIK ANALİZ RAPORLAMASI YAPILDI

Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün analitik çalışmaları sayesinde "İş Zekâsı ve Raporlama" uygulamaları ile son bir yıl içerisinde mobil uygulamaya geçirmiş olduğu Zabıta Saha Ekipleri tarafından toplamda 8434 kalem iş ve işlem gerçekleştirilmiş oldu. Ekipler, artık ofise gitmeden sadece bölgelerde çalışıyor, denetim ve işlemleri anında ve yerinde yapıyor.

Çeşitli iletişim kanalları üzerinden vatandaşlarımızdan almış olduğumuz bildirimler ile zabıta ekiplerimiz en çok iş ve işlemi son bir yıl içerisinde sırası ile Kemalpaşa, Mahmudiye, Sinanbey ve Cuma Mahallesi'nde gerçekleştirmiş oldular. Yapmış olduğumuz analiz ile gelen şikayetler arasında sırası ile Yer Tespiti, Yaya Yolu İşgali, İş Yeri Denetimi ve Dilencilik vakaları en çok müdahalede bulunan konular arasında yer aldı.

TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE DAHA HIZLI ÇÖZÜMLER

Bütün işlemlerini dijital ortamda sürdüren İnegöl Belediyesi, hizmette verimlilik artışına yol açacak yeniliklerine devam ediyor. Teknolojiye yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başlayan belediye, Zabıta Müdürlüğü'nü de tamamen mobil hale getirdi. 2018 yılından itibaren başlayan yeni uygulamada zabıta personeli artık ofis yerine direk bölgedeki görev yerine gidiyor. Evden hazırlıklı olarak çıkan zabıtalar, hemen mesailerine başlıyor.

MOBİL UYGULAMALAR İLE İŞİMİZİ HER YERDEN YÖNETİP TAKİP EDEBİLİYORUZ

Sahadaki hızlı ve etkili çalışmalarıyla vatandaşın memnuniyetini artıran zabıta ekipleri, tam donanımlı teknolojik cihazlarıyla tüm işlemleri yerinde ve anlık olarak yapabilecek. Böylece şehrimizin her bir köşesinde vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlara mobil uygulamalar sayesinde denetimlerini arttırarak olaylara daha çabuk müdahale edebilecekler.

PİLOT UYGULAMADAN OLUMLU SONUÇLAR ALDIK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban; "2018 yılı itibari ile başlatılan pilot uygulamadan olumlu sonuçlar alınarak vatandaşlarımızın her türlü sıkıntılarını dinleyen, çözmek için gayret gösteren ve belediyemizi sokakta temsil eden zabıta personelimizi mobil teknoloji ile donattık. Ofislerine gitmelerine gerek kalmaksızın her türlü istek, talep, öneri, şikayetin yanı sıra yapmış olduğumuz son geliştirmeler neticesinde sahadayken işyerlerini de mobil teknolojilerin getirdiği kolaylıklar sayesinde denetleyebiliyorlar. Bu sayede uygunsuz hareket etmekte olan esnaflarımızı uyarabilecek ve yapılan tüm iş ve işlemler merkez ofislere de anında bildirilmiş olacaklar. Yenilikçi uygulamalarımızı her alanda vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bilgi Teknolojileri alanında yapmış ve yapacak olduğumuz çalışmalarımız ile şehrin huzuruna çok daha fazla katkı verebilecek, diğer kolluk kuvvetleriyle de etkili işbirlikleri sayesinde vatandaşın huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İNEGÖL'DE MOBİL ZABITA İLE HIZLI DENETİM

Ayrıca Başkan Taban; "Belediyemizin tüm birimlerini teknolojinin sağlamış olduğu imkanlarla donatarak her türlü iş ve işlemi "Yeni Belediyecilik" ilkesi ile çok daha hızlı ve yerinde çözmeyi amaçlıyoruz. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü mıntıka ekipleri "Mobil Zabıta" uygulamasıyla denetim işlemlerini çok daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirecek. Mobil Zabıta uygulamasıyla ilgili eğitim alan Zabıta Ekiplerimiz bu sayede; mobil ekipmanlarıyla denetim, kimlik, adres, ruhsat ve vergi bilgileri sorgulamasını anlık yapabilecekler. Uygulama denetim yapılan yerin konum bilgisini saklayıp ve bunun sayesinde harita üzerinde denetim ve kontrolleri yapılan yerlerin istatistiği çıkartılabilecek. Denetim esnasında fotoğraf çekilmesine, saklanmasına ve merkeze gönderilmesine de imkan sağlayarak yapılan tüm denetimler online ve güncel olarak arşivlenebilecek. Uygulama ile çok daha hızlı ve şeffaf denetimler gerçekleştirilirken; denetim yapılacak yer ya da şikâyete konu yer hakkında önceki yapılan işlemler hakkında bilgi sahibi de olunabilecek. Teknolojiyi yakından takip eden ve hizmet kalitesinin artırılması noktasında teknolojiyi kullanan bir belediyeyiz. Bilgi İşlem Müdürlüğü'müzün geliştirdiği uygulama ile denetimleri çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirirken, zaman kaybının da önüne geçmiş olacağız. Güçlü bir teknoloji alt yapı ile güçlü bir belediye olmanın, hızlı çözümler üretmenin bizi daha çok başarıya ulaştıracağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

