AKILLI BASTON PROJESİ AMACINA ULAŞTI

İNEGÖL, BURSA (DHA) - İNEGÖL Belediyesi'nin ekim ayında şehirdeki 30 görme engelli birey için geliştirdiği proje olan Akıllı Baston uygulaması, görme engelli vatandaşları özgürlüğüne kavuşturdu. Akıllı Baston kullanan Zehra Güçlü'nün görüntülerinden hazırlanan 2 dakikalık klip, İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

İnegöl Belediyesi, görme engelli bireylerin de normal vatandaşlar gibi hayatın her alanında var olmaları adına örnek bir uygulama olan, Akıllı Baston projesinin eğitimlerini İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) bünyesinde verdi. Proje kapsamında, İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya hesaplarında, Akıllı Baston projesinin bireylerin özgüvenini yerine getirdiğini anlatan bir video yayınlandı. Yayınlanan video da doğuştan görme engelli olan 16 yaşındaki Zehra Güçlü, "Eskiden normal baston kullanıyordum şimdi ise Akıllı Bastonu kullanıyorum. İnegöl Belediyesi'nin vermiş olduğu eğitimler sayesinde, bu Akıllı Baston ile tek başıma dışarı çıkabiliyorum. Titreşimler sayesinde engelleri algılayarak rahat hareket edebiliyorum. Bu sayede özgüvenim yerine geldi' ifadelerini kullandı.

AKILLI BASTON NASIL KULLANILIR?

Akıllı Baston projesinin bu güne kadar yaptıkları en özel ve en duygusal iş olduğunu ifade ederek proje hakkında detaylı bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları kaydetti:

'Akıllı Baston projesi görme engellilerin özgürlük alanlarını genişletmek için tasarlanmış bir proje. Geliştirilen akıllı baston günlük yaşamda engelleri algılayarak uyarıda bulunabiliyor. Göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algılayıp uyarıyor. Aynı zamanda akıllı telefonla bağlanabilme özelliği sayesinde, Bluetooth ile cep telefonundaki akıllı baston uygulamasına bağlanabiliyor. Mobil uygulamalarla entegrasyonu da diğer önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Google Maps bunun ilk örneklerinden biri. Şarj ile çalışan Akıllı Baston, engelli bireylerimizin günlük yaşamını oldukça kolaylaştıracak. Engelleri ultrasonik sensör ile algılayan baston, titreşim motoruyla kullanıcıyı uyarıyor. Mobil uygulamaya entegre olan uygulamaların sağladığı servisler baston üzerinde bulunan touch pad ile telefonu cebinden çıkarmadan kontrol edilebiliyor. Bu Akıllı Baston, görme engelliler için geliştirilmiş dünyanın en yenilikçi akıllı bastonudur.??