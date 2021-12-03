AKILLI BASTON DAĞITIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreci dahil, sosyal yaşamın her alanından eşit biçimde ve düzeyde yararlanma hakkına sahip olduklarının bilincindeyiz. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerinden eşit bir şekilde yararlanmaları adına birçok düzenleme yapmaktayız.

Her birey gibi görme yetersizliği olan bireylerin de kendine özgü özellikleri, ilgi, yetenek ve öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. Görme yetersizliği olan öğrencilerin çevrelerini algılamaları ve bilgi toplamaları, sağlam duyularıyla gerçekleşmektedir. Bu amaçla görme yetersizliği olan bireyler için özel olarak tasarlanmış "WeWALK Akıllı Baston"u öğrencilerimizle buluşturduk.

Akıllı baston, öğrencilerimizin hareket deneyimini teknolojiyi kullanarak bağımsızlaştırmaktadır. WeWALK firması ile iş birliğinde toplam 3200 adet akıllı baston, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerimize ulaştırılmaya devam etmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar ikisi Ankara'da birer tanesi İzmir ve İstanbul'da olmak üzere 4 lansmanlı dağıtım programı gerçekleştirilmiş olup, 200 ortaokul ve lise öğrencisine akıllı bastonları ulaştırılmıştır. Cihazların dağıtımı iller bazında devam edecektir.

Öğretimde uygulama birliğini ve öğrencilerimizin cihazdan daha aktif yararlanmalarını sağlamak için Türkiye'nin dört bir yanından 92 öğretmene 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz tarafından hem teori hem de uygulama ağırlıklı "Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri Hizmet İçi Kursu" düzenlenmiştir.

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