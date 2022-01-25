Akıllı Aracın Teknoloji Destekli Geleceği

Akıllı araçlar, daha fazla ülkeden giderek daha fazla ilgi gören küresel otomotiv endüstrisi için stratejik bir yön haline geldi. International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan 2020-2024 Dünya Çapında Akıllı Bağlantılı Araç Tahminine göre, 2025'e kadar akıllı bağlantılı aracın küresel sevkiyatlarının 93,23 milyon adede yükseleceğini ve akıllı bağlantılı araçlar geliştirme yolunda hızla ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Akıllı araç üzerinde çalışan küresel işletmeler iki gruba ayrılıyor. Bunlardan ilki Google, Apple, Microsoft, Baidu, Huawei ve diğer teknoloji devlerini içeren teknoloji firmalarıdır. İkincisi Volkswagen, Ford, Toyota, Volvo gibi otomobil üreticileridir. Şu anda, sektör hala gelişim aşamasında. Rekabet ortamı henüz tam oturmadı.

Çinli otomobil üreticileri, Avrupalı ve Amerikalı rakiplerinin çoğuna kıyasla yazılım ve donanım, algoritma ve çip tedarikçilerinde önemli bir güce sahip olmasalar da, Çin pazarına özgü daha açık bir İnternet uygulaması geliştirme ve ekosisteme sahipler. Sonuç olarak, akıllı çözüm yolunu seçmek, Çinli otomobil üreticilerine yetişmeleri için en iyi şansı veriyor.

Örneğin Chery Lion'ı ele alalım. Chery tarafından yürütülen bu genel akıllı çözüm stratejisi beş platform içeriyor, yani otonom sürüş için i-Drive, akıllı bağlantı için i-Connect, akıllı üretim için i-Make, büyük veri çalışması için i-Digital ve gelecekteki mobilite hizmetleri için i-Mobility. Chery, Chery Lion'da 100'den fazla ünlü İnternet şirketi, teknoloji firması ve otomotiv tedarikçisiyle stratejik bir ittifaka ulaştı ve kullanıcılar için mobil ve akıllı bir "üçüncü alan" yaratmayı taahhüt etti.

Şu anda, üstesinden gelinecek bir dizi teknolojik zorluk var. Mevcut IoV ve ses etkileşimi uygulamaları yalnızca sınırlı bir işlev aralığı sağlıyor. L4 otonom sürüşünün kitlesel çalışmasını kısa süre içinde göremeyebiliriz. Güvenlik de aynı zamanda halkın genel bir sorunu. Yazılım güvenliğine ek olarak, donanım güvenliği de çok önemli.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Eric-Mark Huitema, akıllı bir araç sisteminin, çip üzerinde hesaplama, yeni algılama teknolojisi ve diğer teknolojilerle yapay zekâ kombinasyonu gerektirdiğine inanıyor. Bu nedenle, endüstriyel entegrasyon ve ortaklaşa inşa edilmiş bir ekosistem, akıllı aracın geleceğidir.

Ezgi Kaya Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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