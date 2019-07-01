"Akıllı ambulans"lar Bolu'da hizmette

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla başlatılan "akıllı ambulans" ve tablet uygulaması Bolu'da hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan uygulamada pilot il seçilen Bolu'da, komuta merkezi, tablet sistemiyle akıllı ambulansları dijital uyarı yöntemiyle harekete geçiriyor.

112 komuta merkezine gelen ihbar üzerine ambulanstaki tablette siren çalmaya başlıyor. Sistem trafik durumunu da göz önüne alıp ambulansın uygun ve en yakın güzergahtan hastaya ulaştırılmasını sağlıyor. Ekiplerin vakaya ulaşmasının ve olay yerinde gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından hasta ambulansa alınıyor.

Ekipler tarafından hastayla ilgili detay tablete yansıtılıp hastanedeki ekip de vakaya göre hazırlık yapabiliyor.

Görevlilerin, tabletten vakayı kabul etmelerini belirtmelerinin ardından zaman işlemeye başlıyor ve "Olay yerine vardım" butonuna basıldığında saat ve konum kaydedilerek ambulansın kontrolü anlık olarak yapılabiliyor.

Tüm veriler takip ediliyor

Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akıllı ambulans ve tablet uygulamasında 4 ille Bolu'nun pilot il olduğunu söyledi.

Demirkol, "Sağlığın her alanında olduğu gibi acil sağlık hizmetleri alanında da hızlı bir yükseliş ve dijitalleşme yaşanmakta. Dijital dönüşümü son zamanlarda ambulanslarımızda da görmekteyiz. Bolu'da şu an 5 tabletle akıllı ambulans sistemini yaklaşık 6 aydır yürütmekteyiz." diye konuştu.

Bolu merkezdeki 112 Acil Çağrı Merkezine çağrı düştüğünde tablete de aynı şekilde hasta ve adres bilgilerinin navigasyon yardımıyla düştüğünü anlatan Demirkol, en yakın ambulansın bu çağrıyı aldığında tablet sisteminin direkt uyarı verdiğini bildirdi.

Demirkol, ekibin bu uyarıyı kabul ederek, verilen adrese en kısa zamanda ulaşacak şekilde bu sistem üzerinden işlemlerini başlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Hastaya ulaşımı sağlayacak en kısa yolu ve en yakın mesafeyi göstermekte, hastaya ne zaman ulaştığı, olay yerinden ne zaman ayrıldığı gibi önemli detayları göstermekte ve navigasyon sistemi üzerinden takibini yapmakta. Hastanın klinik bilgilerine göre de gitmesi gereken en uygun hastane konusunda sistem uyarı vermekte. Ekibin hastaneye ne zaman ulaştığı ve ayrıldığı bilgisi de yine bu sistem üzerinden hem müdürlüğümüzce hem de bakanlığımızca takip edilebilmekte."

- Hastanın tüm bilgileri tablette yer alacak

Demirkol, sistemin üç aşamalı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Birinci aşamada hastaya en hızlı ulaşım ve müdahale yer alıyor. İkinci aşamada ise ambulansın içerisinde yapılan tıbbi ölçümlerin ve tıbbi müdahalelerin aktarılması bulunuyor. Yani ikinci aşamada bütün bilgiler ve e-Nabız sistemi üzerinden kişinin bütün sağlık verileri sisteme aktarılacak.

Ambulansta yapılan bütün tıbbi müdahale bilgileri aktarıldığı gibi aynı zamanda o kişinin bugüne kadar geçirmiş olduğu bütün ameliyatlar, varsa hastalıkları, kan grubu ve gerekli tıbbi bilgileri de ambulanstaki ekibimiz tarafından da görülecek. Böylelikle var olan aktif bilgiler sisteme aktarılırken, geçmiş tıbbi bilgiler de buradaki ekibimiz tarafından görülerek vakit kaybının önüne geçilmiş olacak."

- Telekonferans yöntemiyle uzman desteği sağlanacak

Sistemin üçüncü aşamasında ise verimin daha da artacağını anlatan Demirkol, bu sistemle de telekonferans yöntemiyle ambulansın içerisindeki ekibin ihtiyaç duyduğu uzmanlık gerektiren durumlarda telekonferans yöntemiyle hastanedeki uzman ekibin hastanın bilgilerini, o anki monitör bilgilerini de görerek, hastaya yapılması gereken müdahaleler noktasında tıbbi destek olacağını aktardı.

Demirkol, böylelikle ambulansın içerisinde ihtiyaç duyulan uzmanın da telekonferans yönetimiyle ekibe katılacağını dile getirerek, "Çağrının gelmesinden uygun olan hastaneye nakline kadar, o süreçteki bütün tıbbi değerlendirmelerin sisteme aktarıldığı, sistemden eski bilgilerin çekildiği, bütün çalışmanın da kayıt altına alındığı akıllı ambulans sistemi böylelikle hayata geçirilecek." dedi.

- Hastalar için önemli bir gelişme

Bolu 112 Başhekimi Doktor Olgu Küçan da daha önce hasta bilgilerinin ekiplerin hastaneye ulaştıktan sonra bilgisayara girildiğini hatırlattı.

Küçan, "Tablet projesiyle ekiplerimiz vaka bilgilerini tablet üzerinden almakta. En yakındaki ekibimiz en kısa yoldan ilgili acil durumun olduğu yere yönlendirilebilmekte. Çok hızlı bir şekilde ön tanı girildikten sonra uygun hastanelerin seçimi yine tablet üzerinden yapılmakta." ifadelerini kullandı.

Birinci aşamada vatandaşa sağlanan en büyük faydanın sistem üzerinden uygun hastanenin ekiplere bildirilmesi olduğunu anlatan Küçan, şunları kaydetti:

"Daha önce komuta merkezimiz tarafından iletişime geçildikten sonra ekipler tarafından ambulansımız uygun hastaneye yönlendirilmekteydi ancak bu projeyle birlikte direkt tablet üzerinden uygun hastanenin seçimi yapılmakta, böylelikle hem ekibimiz açısından uygulama kolaylığı sağlanmakta hem de hastanın sağlığı açısından önem arz etmektedir."

Kaynak: AA