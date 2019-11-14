14.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:43

Akıllara durgunluk veren motosiklet hırsızlığı

-Yoldan geçen kişiyi babam diye tanıtıp rehin bıraktı, motosikleti çalıp kaçtı

Hırsızın baba-oğul tuzağı

İSTANBUL - Üsküdar'da motosikletini satmak isteyen kişiyle buluşan hırsız, yoldan geçen adamı babası olarak tanıtıp motosikleti denemek istedi. Babam dediği kişiyi rehin bırakan hırsız motosiklete binerek kayıplara karıştı. Şahıs geçen yarım saate rağmen gelmeyince motosiklet sahibi yanındaki adama babası mısın? diye sordu. 'Hayır' cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı. Motosikleti akıllara durgunluk verecek şekilde çalınan mağdur, motosikletini bulana 5 bin lira vereceğini açıkladı.

Üsküdar'da Pazartesi günü meydana gelen olayda, 7 yıldır motosiklet tutkunu olarak motor kullanan Yunus Emre Yanık 5 ay önce aldığı 34 PU 3512 plakalı motosikletini satmak için internet satış sitelerine ilan verdi. İddiaya göre satış sitesinden kendisine ulaşan Burak D. isimli şahıs motorunu beğendiğini, satın almak istediğini söyledi. Motosikletini satan Yanık ile Üsküdar sahilde buluşan şahıs, yanında getirdiği bir kişiyi de Yanık'a babası olarak tanıttı. Motosikleti denemek isteyen şahıs, babasını rehin bırakıp motosiklete binerek hareket etti. Şahsın bir süre gelmemesinden şüphelenen Yanık, babası olarak tanıttığı şahsa Burak D.'yi arattı. Burak D'ye ulaşılamaması üzerine şüphelenen Yanık durumu polise bildirdi. Polis olay yerine geldikten sonra şahsa 'sen babası mısın' diye soran Yanık, hayır cevabını alınca motosikletinin çalındığını anladı.

Olayla ilgili konuşan hırsızlık mağduru Yunus Emre Yanık, "Benimle internet üzerinden iletişime geçen Burak D. denen şahıs motoru almak istediğini söyledi. Beni arayarak babasıyla birlikte Üsküdar Meydana geldiğini söyledi. Buluştuğumuzda kendisini ve babasını tanıttı. Motorla ilgili sorular sordu. Orada kendisine güven kazandırttı sonuçta sözde babası da yanındaydı. Motosiklette bir şey var mı diye bakıp tur atmak istedi. Ben de kendisine motoru verdim. Motora binip Kuzguncuk Beykoz tarafına doğru gitti. 10, 15 dakika geçti babası denen şahsa oğlunu ara gelsin dedim. Arayayım dedi, aradı 'açmıyor birazdan gelir' dedi. Aradan yine 10 15 dakika geçti. İşte o zaman adam bizden uzaklaşmaya çalıştı. Biz yine peşini bırakmadık. Aradan yine 40 45 dakika geçti, son defa oğlunu ara dedik, aradı ulaşılamıyor dedi, biz de aradık aynı şekilde ulaşamadık. Sonra ben polisi aradım. Adamın da yanına gidip o senin gerçekten oğlun muydu dedim o benim oğlum değildi dedi. Olay zaten burada bitti. İlk başta aradan 10 dakika geçince sormuştum oğlum demişti daha sonra ise oğlunu olmadığını söyledi. Olayla ilgili karakola gittik ifade verdi. Babam dediği şahsı ifade sonrası salmışlar. Baba baba dediğine güvendik, hırsızlık mağduru olduk" ifadelerini kullandı.



Motosikletini bulana ya da yerini söyleyene 5 bin TL ödül

Hırsızın babası olarak tanıttığı kişi ise sahilde gezdiği sırada Burak D. isimli şahsın yanına geldiğini, motosiklet alacağını söyleyip kendisinden yardım istediğini, şahsı tanımadığını söyledi.

Hırsızlık mağduru Yunus Emre Yanık, motosikletini bulana ya da yerini söyleyene 5 bin lira vereceğini de belirtti.

Kaynak: İHA