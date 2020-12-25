Akıllara durgunluk veren görüntü...Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akıllara durgunluk veren görüntü...Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı

25.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:21

Akıllara durgunluk veren görüntü.

Akıllara durgunluk veren görüntü...Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı

1 kişinin yaralandığı kaza yerine çay servisi yaptı, vatandaşlar tepki gösterdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında patpatın çarptığı bir kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından bir şahsın elinde karton tepsi ile olay yerine çay servisi yapması ise bir başka düşündürücü olay olurken, şahsı çevredekilerin uyarmayı ihmal etmedi.

Kaza, Şuhut Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden küçükbaş hayvan pazarına koyunlarını satmak için giden Ramazan K., idaresindeki patpat diye tabir edilen plakasız tarım aracı, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abdullah K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Abdullah K., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ekipleri ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza yerine elinde karton bardakla çay servisi yapan ve ismi öğrenilmeyen bir şahıs ise adeta 'bu kadarına pes' dedirtti. Bazı vatandaşlar çay servisi yapan şahsı uyarırken, şahıs ise elindeki karton bardak ile kazaya fazla aldırış etmeden tepsi ile çay siparişi veren şahısları aramaya devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren görüntü...Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı
Akıllara durgunluk veren görüntü...Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı
Akıllara durgunluk veren görüntü...Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı
Akıllara durgunluk veren görüntü...Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP DİKİCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Coşkun Sabah Aslı Tandoğan
Spor Ryan Babel Vitor Hugo Halis Özkahya Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akıllara durgunluk veren görüntü...Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:26:21. #1.14#
title