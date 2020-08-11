Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı

Ege Bölgesi'nde çaldıkları traktörleri ruhsatsız olarak değerinin çok çok altında satan bir şebeke traktörü çalınan bir aile ve Yenipazar jandarmasının çalışmaları sonucu çökertildi.

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı
11.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:40

Ege Bölgesi'nde çaldıkları traktörleri ruhsatsız olarak değerinin çok çok altında satan bir şebeke traktörü çalınan bir aile ve Yenipazar jandarmasının çalışmaları sonucu çökertildi. Yenipazar jandarması ve polisi tarafından Hükümet Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerindeki bir evin arka kısmına yapılmış bir yerde ele geçirilen traktör sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; 27 Temmuz günü İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne bağlı Bademli Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin Gülen adlı şahsa ait 35 ZOC 58 plakalı traktör çalındı. Durumu jandarmaya ihbar eden traktörün sahipleri de kendi çabaları ile çalınan traktörlerini aramaya başladı. Aile fertleri ve yakınları bir yandan çevre il ve ilçelerde çalıntı traktörlerini ararken diğer yandan da internetten yapılan satışları incelemeye başladı.

Traktörlerinin fotoğrafını, Yüksel Tacir adlı sahte bir isimle açılmış 'Hacizli icralık ve rehinli araç alım satımı' sayfasında gören Gülen Ailesi, yaklaşık 100 bin lira değerindeki traktörü değerinin çok çok altında bir fiyatla almak için girişimde bulundu. Kendisini Yüksel Tacir olarak tanıtan şahıs traktörün Yenipazar'da olduğunu belirtmesi üzerine ilçeye gelen aile kendi traktörlerini müşteri gibi almak için girişimde bulundu. Hükümet Mahallesi Büyük Menderes Caddesi 98 numaralı binanın eklentisinde bulunan kapalı bir alanda saklanmış vaziyetteki traktörün kendilerine ait olduğunu gözleri ile de gören Gülen Ailesi, Yenipazar jandarmaya giderek yardı istedi. Jandarmanın girişimi ve yardımı ile polis bölgesinde olduğu için polis tarafından da el konulan olayda eve yapılan baskında traktörün 27 Temmuz günü Ödemiş Bademli'den çalınan traktör olduğu tespit edildi. Plakası sökülmüş olan ve resmi işlem yapılmadan değerinin çok çok altında satılmak istenen traktörü satmak isteyen kişinin de gerçek isminin Mehmet A. T. olduğu bildirildi.

Jandarma ve polis çalıntı traktörü sahiplerine teslim ederken Mehmet A. T. de Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güvenlik güçlerinin girişimleri sonucu, Ege'de önemli bir sorun olan ve çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen traktör hırsızlıklarının önüne geçilmesi ve çalıntı traktörlerin el altından satışının önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olaydan sonra çalıntı traktör, tanzim edilen evraklarla birlikte gerçek sahibine teslim edilirken, traktör sosyal medyada kendisini Yüksel Tacir olarak tanıtıp gerçek ismi Mehmet A. T. olan şahsın evinden çekici alınıp Ödemiş Bademli'ye götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular Güncel
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Politika
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Magazin
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Magazin
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
Tamer Tuna'dan Nuri Şahin itirafı: Görüştük, transfere olumlu bakıyor ama henüz bir anlaşma yok
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Ufuk Bayraktar Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 10:09:32. #1.15#
title