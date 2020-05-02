"Akılla" dokunduğu sayaçlarla ihracat hedefini yükseltti

İzmir'de, ürettiği akıllı su ve elektrik sayaçlarını 35 ülkeye satan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl 30 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

İzmir'de, ürettiği akıllı su ve elektrik sayaçlarını 35 ülkeye satan firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl 30 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

Yaklaşık 30 metrekarelik bir alanda 1991'de mühendis Mustafa Karabağlı tarafından kurulan Luna Elektrik Elektronik, aradan geçen sürede teknolojiyi de kullanarak hızla büyüdü.

Yurt dışından temin ettiği dergilerde yer alan bilgilerle akıllı sistemlere yönelik projeler ve yazılımlar geliştiren firma, bunları üretimlerinde kullanmaya başladı.

"Elektrik ve elektroniğin neresinden tutabilirim?" diye yola çıkan Karabağlı, ilk olarak bazı elektronik akıllı kartların tasarımına başladı.

Beyaz eşya sektöründeki bazı firmaların yan sanayisi ve çözüm ortağı olan firma, tasarıma dayalı üretim konseptiyle akıllı sayaca yöneldi ve ilk ürününü 2001'de üretti.

Dünyayla entegre bir biçimde gelişmeleri takip eden firma kısa sürede büyüdü ve yılda 5 milyon akıllı sayaç üretir hale geldi.

Halen Türkiye'de kullanılan sayaçların yüzde 80'ine yakınını üreten firma, 750 kişiyi istihdam ediyor.

Hedef 30 milyon dolarlık ihracat

Luna Elektrik Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük bir sermayeyle kurduğu şirketin bugünlere gelmesi nedeniyle gururlu olduğunu ifade etti.

Halen 35 ülkeye akıllı sayaç gönderdiklerini söyleyen Karabağlı, şöyle devam etti:

"İhracat yaptığımız ülkeler arasında Güney Amerika da var, Malezya ve Endonezya gibi ülkeler de... Şu anda odaklandığımız hedef pazar ise Avrupa. Çünkü Avrupa akıllı sayaç konusunda çok hızlı ve öncü olamadı. Akıllı sayaç ve enerji su yönetimi şebekelerinde biraz daha geri kaldı. Dolayısıyla Avrupa bu anlamda önemli bir pazar diye düşünüyoruz. Biz de bu sebeple Avrupa'da 2 ayrı ülkede ofis açtık. Avrupa'da bir yeni montaj hattı devreye alıp ürünleri monte ederek, yarı mamulleri Avrupa'dan servis vermeyi planlıyoruz."

Geçen yılı 25 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını belirten Karabağlı, Kovid-19 nedeniyle şu an işlerinde durgunluk olduğunu, ancak yeni pazarlara yönelik arayışlarının sürdüğünü bildirdi. Karabağlı, "Bu yılki ihracat hedefimiz 30 milyon dolar. İnşallah bunu Kovid-19'a rağmen yakalayacağız." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yaklaşık 5 yıl önce kayıp ve kaçağın düşürülmesine yönelik bir çalışma başlattığını, buna yönelik projenin de kendilerine verildiğini söyleyen Karabağlı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kayıp kaçak oranının yüksek olduğu başka bir ilçeyi akıllı sayaçlarla donattık. Yaklaşık bir sene sonra o yerleşim birimindeki kayıp ve kaçak oranı yüzde 65'ten 10'a indi. Ardından bu proje birçok bölgeye yayıldı ve 1 milyonun üzerinde aboneye benzer sistem uygulandı."

Kaynak: AA