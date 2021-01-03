Akılcı başlıyor,aşkla bitiriyoruz

Pazartesi günü Ay Başak'ta. Bu dönemde her şeyin mükemmel olması için çok çaba sarf ederiz. Duygusal değil daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan konuları düzenlemek için şahane bir dönem.

Salı günü Merkür'le Plüton birlikte hareket edecek. Bilgiye, gerçeklere ulaşmak için her yolu deneyebileceğimiz zamanlar. Bugün yapılan konuşmalar etkili olabilir, iz bırakabilir. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya yapabileceğiniz bir gün... Dikkat edin, kalp kırmayın.

Çarşamba Ay, tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. İlişkiler, ortaklıklar için güzel bir gün. Estetik kaygılar artabilir, estetik dokunuşlar için çok uygun. Huzur, denge ihtiyacı artar, yüksek sesli her şey rahatsız edebilir. Adalet kavramı öne çıkabilir. Gelişen olaylara karşı iyimser yaklaşımlar sergileriz.

Perşembe günü harekete geçmeyi sembolize eden Mars, Boğa burcuna geçecek ve 4 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Mars kötücül gezegenlerden biridir. Boğa'nın temsil ettiği tembellik, ağırkanlılık, parasal konular stres alanına dönüşebilir. Sağlıkta boyun ve boğaz bölgesine dikkat. Cinsel enerjinin arttığı bir dönem bizleri bekliyor. Bu dönem güvenlik duygusunu yaratmak çok kolay olmayabilir, huzur çok kolay bir şekilde kaçabilir.

Cuma günü ilişkileri sembolize eden Venüs, Oğlak burcuna geçecek ve 31 Ocak'a kadar orada seyahat edecek. İlişkiler ve aşk konusu romantizmden çok bir sorumluluğa dönüşebilir. Artık sevgi için emek harcama, sabır gösterme zamanı! Bununla birlikte ilişkiler arenasında kendimizi yetersiz hissetmemiz mümkün.

Cumartesi Venüs'le Mars arasında çok güzel bir görünüm olacak. Flört etmek, beğendiğiniz kişiye açılmak, ilişki başlatmak için harika zamanlar. Cinsel anlamda istekler artabilir, ruhumuz bu günlerde biraz daha hovarda olabilir. Aşk için en güzel günlerden biri.,

KARİYERDE DESTEKLEYİCİ ETKİLER

Koç (21 Mart-19 Nisan)

Bu hafta harcamalar artabilir, bütçenizi dengede tutmak zorlaşabilir. Venüs'ün Oğlak'a geçişiyle ocak sonuna kadar işinizi daha çok sevmenizi sağlayacak durumlar oluşabilir, üstlerinizden de övgü alabilirsiniz. Hayatınızda kimse yoksa iş arkadaşlarınız veya iş vasıtasıyla tanıştığınız kimselerle duygusal yakınlaşmalar olabilir.

TARTIŞMA VE KAZALARA DİKKAT

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Burcunuza geçen Mars'la hayatınıza hız geliyor. Bu dönem elde etmek istediğiniz her şey için savaşmanız gerek. Ama aşırı hırs, sinir ve inat size zarar verebilir. Tartışmalara, kazalara dikkat! 8-31 Ocak'ta Oğlak burcunda seyahat eden Venüs sayesinde yalnız Boğalar yolculuklarda karşılaştıkları kişilerle duygusal yakınlaşmalar yaşayabilir.

PARAYLA İLGİLİ GELİŞMELER...

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Mars'ın Boğa burcuna geçişiyle bir içe dönme, dinlenme süreci yaşayabilirsiniz. Önemli başlangıçları 4 Mart ve sonrasına bırakın, girişimleriniz boşa çıkabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Boyun tutulması, boğaz sorunları, ses kısılmaları görülebilir. Venüs'ün Oğlak burcuna geçmesiyle parayla ilgili konularda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz.

EVLİLİK İÇİN UYGUN BİR ZAMAN

Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)

Sosyal ilişkiler evinizde ağırlayacağınız Mars, Boğa burcuna geçince daha sosyal ve girişken olabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun. Venüs'ün Oğlak'a geçişiyle güzelleşmek için para harcayabilirsiniz. Uzun süreli ilişkilere çekilebilirsiniz. Bir ilişki içindeyseniz, ilişkiniz daha romantik ve keyifli seyredecek. Evlilik için de ideal bir zaman.

İŞTE HIZLI YÜKSELİŞ GRAFİĞİ

Aslan (23 Temmuz-22 Ağustos)

Mars'ın hareketi iş ve kariyerle ilgili konulara hareketlenme getiriyor. Aşırı inatçı olmazsanız hızlı bir yükseliş görünüyor. İşte erkek figürlerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Kariyer konusunda mücadeleci ama zaferle sonuçlanan bir süreç var. Cuma, Venüs'ün Oğlak'a geçişiyle işleriniz açılıyor. Kişisel bakım, sağlıklı yaşamla ilgili girişimleriniz olabilir.

AŞK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Başak (23 Ağustos-22 Eylül)

Boğa burcuna geçen Mars nedeniyle hayatı anlamlandırmaya, yurtdışı, eğitim, hukuk gibi konulara odaklanacaksınız. Bu konuları ağırdan almayın. Venüs'ün Oğlak'a geçişiyle aşk dönemi başlıyor. Yalnızsanız romantik bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu, keyif alacağınız, neşeleneceğiniz bir süreç olacak. İpin ucunu kaçırmamaya özen gösterin.

EV, ARABA ALMAK İÇİN İDEAL DÖNEM

Terazi (23 Eylül-22 Ekim)

Bu dönem finansal kriz yönetimi içinde olacaksınız, işleri ağırdan almayın. Harcamalarınız artabilir, eşinizin veya ortağınızın maddi durumu sıkıntılı olabilir. Sağlık harcamanız olabilir. Venüs'ün Oğlak'a geçişiyle evinizi güzelleştirmek ve aile içinde küslükleri bitirmek için girişimde bulunabilirsiniz. Ev, araba almak, kiralamak için koşullar uygun.

İLETİŞİM BECERİNİZ ÇOK İYİ

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

İkili ilişkiler veya ortaklıklarda gerginlikler oluşabilir. Aşırı inatçı, kıskanç ve tutucu yaklaşımlar ilişkilere zarar verebilir. Ama Mars'ın motive edici tarafı ilişkilerinize hareket de katabilir. Venüs'ün Oğlak'taki hareketiyle yeni iletişim projeleri söz konusu. Bu süreçte kendinizi çok güzel ifade edebileceksiniz, insanlar iletişim şeklinize hayran kalabilir.

MADDİ ANLAMDA BEREKET

Yay (22 Kasım-21 Aralık)

İş yaşamınıza enerji, motivasyon, güç ve cesaret gelecek. Ama ipler gerilince inatçı bir yapı sergilerseniz zararlı çıkabilirsiniz. Yeni fikirlere karşı açık olun. Sağlığınıza, özellikle boyun ve boğaz bölgenize dikkat edin. Venüs Oğlak'ta olduğunda maddi anlamda bereketli bir süreç olacak. Güzelleşmek, kendinizi iyi hissetmek adına alışveriş yapabilirsiniz.

HAYATA SEVGİYLE BAKMAK

Oğlak (22 Aralık-21 Ocak)

Tembellikten kaçının. Flört ettiğiniz kişilerle ara sıra stresli durumlar oluşsa da keyifli ve hareketli bir dönem olacak. Yatırım planınız varsa dikkatli ve hızlı hareket edin. Ocak ayında Venüs Oğlak'ta seyahat ederken aşk konularında şanslı olacaksınız. Hayata biraz daha sevgi penceresinden bakabileceksiniz, olumsuzluklar gözünüzde daha az batacak.

EV TADİLATI İÇİN GÜZEL ZAMANLAR

Kova (22 Ocak-18 Şubat)

Ailenizle tartışmalara dikkat edin. İnatçı tavırlar sizi zor duruma sokabilir. Evinizde tadilat işlerine başlamak için güzel zamanlar! Venüs Oğlak'ta hareket ederken, ilişkiniz varsa sorun yaşanabilir ya da ilişkileriniz platonik düzeyde kalabilir. Kendinizi yalnız, sevgisiz hissedebilirsiniz. Maddi anlamda risk alınabilecek bir süreç değil.

ARANAN İSİM SİZ OLACAKSINIZ

Balık (19 Şubat-20 Mart)

4 Mart'a kadar iletişim yoğunluğunuz ve bunun getireceği stres artıyor. Trafikte dikkatli olun. Parasal konularla ilgili gerginlikler oluşabilir. Venüs'ün 31 Ocak'a kadar Oğlak'taki hareketi arkadaşlarınızdan destek görmenizi, sosyalleşmenizi sağlayabilir. Yalnızsanız aşk, gittiğiniz organizasyonlarda olabilir. Bu süreçte aranan isim olabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet