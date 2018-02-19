Mardin'de gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının azaltılması amacıyla "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Medya Kampanyası" başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nce başlatılan kampanya ile İl Sağlık Müdürlüğü'nce antibiyotiğin yanlış ve gereksiz kullanımına karşı toplumda bilgi ve farkındalığın artırılması için çalışmalar yapıldı.

Kampanya kapsamında kamu spotları, bilbordlar için görseller hazırlandı. Vatandaşların rahatça görebileceği hastane, eczane gibi sağlık tesislerine afiş asıldı, stantlar açıldı, el ilanları dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kolaycı bir şekilde talep edilen, o anlık rahatlatıcı kalemlerin yazılmasının yarın tedavisi mümkün olmayacak ağır sorunların altyapısına damla damla katkı vereceğine dikkat çekti.

Yavuz, şöyle dedi:

"Antibiyotik bugün için önceliğimiz ve topluma ciddi bedeller ödetiyor. Bu ekonomik bedel değil. Ekonomik bedelin her halükarda telafisi bulunur ama sağlıkla ilgili ödettiği bedellerin telafisi çok zor, hatta bazen imkansız. O nedenle biz duyarlılığımızı merkeze alarak, toplumda farkındalık oluşturabiliriz."