Burgazada'da Skandal! Aile Hekimi, Eşini Temizlikçi Olarak İşe Aldı
Burgazada Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor, karısını temizlik işçisi olarak kuruma aldı. Ancak doktorun eşi merkeze gelmeyince şikayetler arttı, inceleme başlatıldı.
Burgazada Aile Sağlığı Merkezi'nin tek doktoru olan N.D. hakkında bölge halkı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikayet yapıldı. Söz konusu şikayetlerde vatandaşlar gerekli hizmeti alamadıklarını, kliniğin ise hijyenik olmadığını belirtti. İddialara göre Dr. N.D. eşini sigortalı temizlik işçisi olarak gösterdi ancak eşi merkeze gelerek bir kez bile temizlik yapmadı.
"TEMİZLİĞİ BEN YAPIYORUM"
İddialar üzerine konuşan N.D. eşinin şuanda hamile olduğu için gelmediğini, ancak sigortasını kendi ödediği için prosedürlere aykırı bir durum olmadığını söyledi. N.D., 'Temizliği haftada bir gün ben yapıyorum. Kliniğin temiz olmadığı ve benim görevimi aksattığım yönündeki iddialar doğru değil' dedi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Vatandaşların Adalar İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptığı şikayetler üzerine yetkililer inceleme başlattı. N.D.'nin eşini sigortalı işçi olarak göstermesinin mevzuata aykırı olmadığını belirten yetkililer şunları söyledi: Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezleri'ne cari gider adı altında ödeme yapar. Merkezin ısınmadan personel çalışanına kadar olan ödemeleri bu kalem altında yapılır. Bize gelen şikayetlerde temizlik, ısınma ve hizmet kapsamında sorunlar olduğu iletildi. Şuanda denetimler devam ediyor. Soruşturma sonunda gerekli işlemler yapılacaktır.
Kaynak: Vatan
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Devlet kadroya alcak diye almıştır eşiniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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5 gün önce bir ASM de ateşler içindeki çocuğumu muayene ettiremedim. Sebep kayıtlı olunan aile hekimine gitmem gerekiyormuş. Durumumu anlatmama rağmen hastane aciline gidin dedi ve içerdeki elemanları ile tatlı sohbetine devam etti.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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. lisans mezunu hemşireyim. blunuduğum ilde kamu dışı alım yapılıyor ve bu sağlıkçı seçme hakkını devlet doktorlara vermiş. yani 2 yıl benden fazla okumuş diye çırak gibi beni seçme hakkını devlet onlara tanımış. lise mezunları aile hekimleri tanıdıkları varsa hemen yannda işe başlıyorlar. biz ise aile hekimi gezerek bizleri işe alsınlar diye yalakalık yapmak zorunda bırakılıyoruz. üstelik bazı aile hkmleri devletten dafa fazla para almak için personel çalştryor gösterip sadece sigrtasını ytryrlarCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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Aldığım duyumlara göre doktorun sadece bununla kalmadığı personelde küfürlü konuştuğu ve hakaret ettiği varCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Aile hekimleri asgari 4-5 bin TL maaş alır. Hasta sayısına göre ayrıca komisyon alır. yani 9-10 bin TL olan hekimlerimiz var. Genel olarak aile hekimliklerinin bakacakları hasta sayıları limitin üstünde yani genel olarak 7-10 arası ücret alırlar. Bunlar imece üsulü ile aile hekimliği binasının temizliğini yapacak eleman alır ve ücretini öderler. O bina bakımı ve temizliği çalışanlara aittir. O hekimliğe bağlı doktorların özel kliniği gibi yani. Benim bildiğim bu.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır