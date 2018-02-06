Akılalmaz Soygun! Hırsız, Gece Yarısı Yolu Yerinden Sökerek Çaldı

Çinli hırsız, ülkenin Jiangsu eyaletindeki Sankeshu kasabasına giden bir yolun 800 metrelik kısmının üst beton tabakasını yerinden sökerek çaldı.

KÖYLÜLER ŞAŞIRDI KALDI

Yolun söküldüğünü fark eden kasaba sakinleri olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yolun beton kısmı gittiğini ve geriye sadece çakıl ve toprak kaldığını belirten köylüler hemen yetkililere haber verdi.

ÇALDIĞI BETONU 3 BİN LİRAYA SATMIŞ

Polisler tarafından yakalanan Zhu ismindeki zanlı, kazı makinesi kiralayarak yaklaşık 500 ton beton çaldığını itiraf etti. Zhu, gece boyunca çaldığı malzemeleri, yaklaşık 5 bin Çin Yuanı (3 bin TL) karşılığında bir inşaat fabrikasına sattığını ileri sürdü.

Kurnaz hırsız, çaldığı yolun çok fazla kullanılmadığını fark edince böyle bir karar aldığını ifade etti.

GÖZALTINDA TUTULUYOR

Sosyal medyada alışılmışın dışındaki bu hırsızlık vakasına gelen tepkiler ise farklıydı. Kahkahalarını gizlemeyen bir Çinli, "Ülkedeki fakirlik insanlarımızı daha da kurnaz hale getiriyor" ifadesini kulandı. Ancak, olayın yine de bir hırsızlık olduğunu hatırlatan diğer bir yorumcu ise, "Bu adama verilecek en iyi ceza, ona o yolu tekrar yaptırmak" dedi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlının soruşturmasının devam ettiğini bildirdi.