Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi
Konya'da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda Beyşehir'i temsil edecek öğrencilerin belli olduğu bildirildi.
Konya'da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda Beyşehir'i temsil edecek öğrencilerin belli olduğu bildirildi.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 10-12 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek yarışmaya Beyşehir'den katılacak öğrencilerin seçilebilmesi için okullararası turnuvada ilkokul kategorisinde mangala, pentago ve Q-Bitz, ortaokul kategorisinde de reversi, kulami, mangala ve pentogo oyunlarının birincilerin ve öğrenim gördükleri okulların belirlendiği belirtildi.