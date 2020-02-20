Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi
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Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi

Konya'da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda Beyşehir'i temsil edecek öğrencilerin belli olduğu bildirildi.

20.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:04
Akıl ve zeka oyunlarına Beyşehir'den katılacak öğrenciler belirlendi

'da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda 'i temsil edecek öğrencilerin belli olduğu bildirildi.

Beyşehir İlçe 'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 10-12 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek yarışmaya Beyşehir'den katılacak öğrencilerin seçilebilmesi için okullararası turnuvada ilkokul kategorisinde mangala, pentago ve Q-Bitz, ortaokul kategorisinde de reversi, kulami, mangala ve pentogo oyunlarının birincilerin ve öğrenim gördükleri okulların belirlendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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