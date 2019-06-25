Akıl ve zeka oyunları semineri

Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda akıl ve zeka oyunları projesi kapsamında öğretmenlere verilen semineri ziyaret etti.

Bektaş, Zonguldak Öğretmenevinde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, akıl ve zeka oyunları projesini önemsediklerini söyledi.

"Eğitimle alakalı projelerimiz ile kodlama ve dynet dediğimiz yabancı dil eğitimine dönük projelerimizde çıkış noktamız bütün okullar olacak." diyen Bektaş, şöyle konuştu:

"Pilot okul, özel okul veya torpilli okul değil. Şehir ve köy okullarının tamamı. Biz bir iş yaptık mı genele hitap etmemiz lazım, seçilmiş özel gruplara değil. Akıl ve zeka oyunları baştan bu tarafa benim de ilgimi çeken bir sahadır. Bir yılda eğitim konusunda 34. sıradan 10. sıraya nasıl gelinebilir? Çok basit bir sebebi var çünkü bize az gelen bu şeyleri başkaları hiç yapmıyor. Milli Eğitim Bakanımız bu işe çok kafa yoruyor. Biz bunu biliyoruz. Ben bütün il olarak diyorum ama bakanımız bütün ülkeye dönük çalışıyor. Sağ olsunlar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım eğitimin içini doldurma işinde hep birlikte başarılı oluruz."

Kaynak: AA