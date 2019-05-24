Akıl sağlığını kaybettiren polis dayağına 2'şer bin TL ceza

ERZURUM'da kapalı alanda sigara içtiği için çıkan tartışmaya müdahale eden polis tarafından dövülen voleybol antrenörü ve öğretmen Sinan Erhan'ın (45) cezai ehliyetini kaybettiği ortaya çıktı. Mahkeme, şikayetçi oldukları Erhan'ın ailesinin başvurusu üzerine sanık olan 2 polis memurunu, 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan 2'şer bin TL adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakıldı.

11 Nisan 2017 günü saat 22.30'da Yakutiye ilçesindeki bir işletmede yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi;

Kapalı alanda sigara yakan Sinan Erhan'ı, işyeri çalışanları uyardı. Erhan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Polise haber verildi. İddialara ve işyerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre, gelen 3 polisten biri Sinan Erhan'ın gözüne biber gazı sıktı. Diğer ikisi de yere yatırıp, kelepçe takmaya çalıştı. Bu sırada olay yerine takviye polis ekipleri gelirken, yerde yatan Sinan Erhan tekmelere maruz kaldı.

HASTALIĞI TETİKLENDİ

Başına aldığı darbelerle fenalaşan Erhan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 1999 yılında Siirt'te vatani görevini yaparken psikolojik rahatsızlık geçirmesi nedeniyle tedavi gördüğü belirlenen Erhan, psikiyatri kliniğine yatırıldı. Rahatsızlığı tekrarlayan Erhan, ataklar geçirdi. 6 gün sonra da Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edidi. 1 ay burada yattıktan sonra taburcu edilen Sinan Erhan'ın ailesi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Polislerin şikayeti üzerine Sinan Erhan hakkında Erzurum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla, 'hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erhan ifadesinde nargile içilen ortamda kendisinin de sigara yaktığını anlatarak, "Beni polis aracının arkasına bindirmeye çalıştılar. Ben de 'Terörist miyim?' dedim. Polis memuru bana 'Artistlik yapma lan' dedi. Polislerden Ö.A. telsizle kafama vurarak, beni etkisiz hale getirdi. Direnmem ve küfür etmem söz konusu değil. Mağdur olan benim ancak sanık oldum. Tomografiye bile beni kelepçe ile soktular" dedi. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi mahkemeye gönderdiği 13 Aralık 2017 tarihli raporda, sanığın cezai ehliyeti olmadığını bildirildi. Mahkeme de raporu dikkate alarak, Erhan'a 'hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi. 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirdi.

ŞİKAYETÇİ POLİSLER SANIK OLDU

Ailenin yaptığı şikayet üzerine de 3 polis memurundan ikisi olan Ö.Ç.(32) ve Ö.A.(29) hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisleri istenen polisler, suçlamaları kabul etmedi.

AVUKAT: HAFIZASINI KAYBETTİ

Erhan'ın avukatı ise müvekkilinin dayak nedeniyle tanınmaz hale geldiğini ve cezai ehliyetini engeller derecede hafıza kaybı yaşadığını artık öğretmenlik mesleğini yapamadığını ileri sürdü. Mahkeme polis memurları Ö.Ç. ve Ö.A.'ya 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçundan ayrı ayrı 2 bin TL adli para cezası verdi. Ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında 5 yıl süreyle geri bırakıldı.



Kaynak: DHA

- Erzurum