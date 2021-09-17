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Akıl Küpü Çalışma İstasyonu açılacak

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Akıl Küpü Çalışma İstasyonu açılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Akıl Küpü Çalışma İstasyonu'nu inceleyerek çok yakında açılışının yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Akıl Küpü Çalışma İstasyonu'nu inceleyerek çok yakında açılışının yapılacağını söyledi.

İldem, TOKİ, Köşk, Danışmentgazi, Belediye Binası ve Gökkent olmak üzere 6 mahallede yapılan Akıl Küpü Çalışma İstasyonlarında okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine kadar birçok imkan gençlere sunuluyor. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere yönelik çok farklı çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bunlardan bir tanesi Akıl Küpü adını verdiğiniz kütüphanelerimiz. Burası belediyemizin altında sergi salonu olarak kullanılan bu alanı güzel bir kütüphaneye çevirdik. 7/24 saat burası açık olacak. Şu anda bütün çalışmalar tamamlandı. Tefrişatına geçildi. En kısa zamanda tamamlayıp açılışını yapacağız. Gençlerimize 24 saat güvenle çalışabilecekleri, sıcak bir mekan sağlamış olacağız. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi olarak Akıl küpü zincirlerinin ilk halkasını burada açıyoruz. Farklı mahallelerde bu zinciri devam ettireceğiz ve çocuklarımızın en rahat ve en nitelikli ortamda çalışması ve geleceklerini planlaması, geleceğe hazırlanması için gayret göstereceğiz. Tüm gençlerimizi, kitapseverleri akıl küpü kütüphanelerine bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Akıl Küpü Çalışma İstasyonu açılacak

Akıl Küpü Çalışma İstasyonu açılacak

Akıl Küpü Çalışma İstasyonu açılacak

Akıl Küpü Çalışma İstasyonu açılacak

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Haber: Akıl Küpü Çalışma İstasyonu açılacak - Haberler
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