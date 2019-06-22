Akil Gençler Binali Yıldırım'a desteğini sürdürüyor

Akil Gençler Platformu, İstanbul seçimlerinde astıkları pankartlarla AK Parti adayı Binali Yıldırım'a destek vermeye devam ediyor. Seçime bir gün kala Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş ve beraberindeki heyet, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor. İstanbul'un çeşitli noktalarına pankart asan Akil Gençler, esnafları ve evleri kapı kapı ziyaret ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA