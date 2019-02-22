Akıl Almaz Olay: Park Halindeki Araç Bir Anda Hareket Etti Ve...

Gaziantep'te yaklaşık 7 metre yükseklikteki bir site alanında park edilmiş araç, aniden hareket ederek, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırsal Terminal istikametinden Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'na doğru seyir halinde olan 02 LE 075 plakalı araç, park halinde iken bilinmeyen bir nedenle hareket ederek 7 metre yükseklikten aşağı uçan 27 BK 813 plakalı aracın altında kaldı. Kazada 02 LE 075 plakalı aracın sürücüsü M.B. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerini cep telefonları ile görüntülemeye çalışan diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar ise dikkat çekti. İlginç kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

(Mehmet Bulut/İHA)

Kaynak: İHA