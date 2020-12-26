Akılalmaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu
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Akılalmaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu

26.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:46
Akılalmaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde arazide baygın olarak bulunan 29 köpeğin uyuşturulmuş olduğu tespit edildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde arazide baygın olarak bulunan 29 köpeğin uyuşturulmuş olduğu tespit edildi.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Büyükkarayün ile Zehledin köyü arasında yerde hareketsiz olarak yatan 29 köpek köylüler tarafından fark edildi. Köpeklerin öldürülerek atıldığını düşünen köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verilmesi sonucu çalışma başlatıldı. Zile Belediyesi Veteriner Hekimi Yaşar İş, köpeklerin bulunduğu yerde inceleme yaptı. Veteriner hekim köpeklerin uyuşturulmuş olduklarını tespit ederken, 29 köpek, Zile Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan köpeklerinin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

KÖPEKLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, barınakta tedaviye alınan köpeklerin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Küçükkaya köyü yakınlarında uyuşturulmuş vaziyette bulunan 29 köpek öldürüldü zannedildi. Köylüler, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekler toplanıp buraya getirildi. Burada tedavileri yapıldı. Şuan da durumları iyi, herhangi bir ağır vaka yok. Burada tedavileri yapıldı. Bu hayvanları sahiplendireceğiz" dedi

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken köpekleri bırakan şahıs ya da kurumun tespiti için MOBESE kameraları inceleme altına aldı.

(Nurhan İçmez/İHA)

Akılalmaz olay, 29 köpek uyuşturulmuş olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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