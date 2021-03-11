Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı

11.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:39
Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı

Sivas'ta bir genç kadının cami bahçesindeki ağacı asılarak kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta bir genç kadının cami bahçesindeki ağacı asılarak kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kadın ve arkadaşlarının kırılan ağacı tekrar tutturmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas kent merkezi 4 Eylül Mahallesi Yayla Camii'nde ilginç bir olay yaşandı. Bir grup genç kokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cami bahçesinde vakit geçirdi. İçlerinden genç bir kadın, bahçede bulunan ağaç fidanına tırmanmaya çalıştı. Kadının ağırlığına dayanamayan ağaç fidanı ikiye ayrıldı. Genç kadın ve arkadaşlarının kırılan ağacı tekrar tutturmak için çabaladıkları anlar ilginç görüntüler oluşturdu, bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah namazı için camiye gelen cemaat, kırık olan ağacı görünce güvenlik kamerasını izledi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan genç kadının ağacı kırdığı anlar görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

Kimse alam veremedi

4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya, ağacı kıran genç kadına tepki göstererek, "Sabah namazında camiden çıktığımız zaman ağacın kırıldığını fark ettik. Kamera görüntülerini seyrettiğimizdeyse ağacın isteyerek ve bilerek kırıldığını fark ettik. Gerek emniyet güçlerine gerek karakolumuza bilgi verdik. Ceza vermek, herhangi bir şey yapmak istemiyoruz ama bir ağaç kolay yetişmiyor. Elinde bir fidan olsa bile dikmek gerekiyor. Kolay yetişmedi bu ağaç, yaklaşık 15 yıllık bir fidanımız bu. Yazık, eğitim şart. Çocuklarımıza eğitim vermeliyiz. Akşam 21.30 saatleri, yasağın olduğu bir saat. Asılmak ne demek, ağacı bilerek ve isteyerek kırmak ne demek" dedi. - SİVAS

Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı
Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı
Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı
Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı
Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Birol Güven Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Mesut Özil Cüneyt Çakır Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akıl almaz görüntü, neden yaptığını hiç kimse anlamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:40:58. #1.14#
title