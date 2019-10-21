Akif Manaf Yeni Bir Guınness rekorunu gerçekleştirdi

21.10.2019 16:36

63 eserin ünlü yazarı Akif Manaf'ın Özlü Sözler kitabı tam 73 dile çevrildi.

Daha önce bu alanda yazılmış hiçbir kitabın bu kadar çok dile çevrilmemiş olmasından dolayı rekor başvurusu yapılan Guinness, başvuruyu incelemeye aldı. Birkaç ay içinde kesinleşmesi beklenen rekor için Akif Manaf'a bir sertifika verilecek.

Özlü Sözler kitabı, Akif Manaf'ın yaşam, sevgi, barış gibi temalar üzerine söylediği aforizmaları içeriyor.

Rekor kıran Özlü Sözler kitabının Türkçe'den çevrildiği diller:

Fransızca, Özbekçe, Urduca, Estonca, Tacikçe, İspanyolca, Bulgarca, Azerice, Almanca, Romence, Arapça, Kazakça, Flemenkçe, Hintçe, Portekizce, Lehçe, Kırgızca, Vietnamca, Norveçce, Arnavutça, Macarca, İsveççe, Tayca, Farsça, Çince, Japonca, Korece, Belarusça, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Litvanca, Fince, Ermenice, Kmerce, Gürcüce, Makedonca, Letonca, İngilizce, Danca, Türkmence, Boşnakça, Slovence, Bahasa, Lazca, Katalanca, İgbo, Rusça, Malgaşça, Amharca, Yunanca, İbranice, Karadağca, Sırpça, Hırvatça, Bengalce, Tagalogca, Kürtçe, Moğolca, Ukraynaca, Malayca, Hausaca, Abhazca, Nepalce, Tatarca, Çerkesce, Peştuca, Svahilice, Somalice, Darice, Zazaca, Pencapça, Teluguca.

Akif Manaf, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişim üzerine yazdığı kitaplarla tanınıyor. Bugüne kadar 63 eseri yayınlanan yazarın, Özlü Sözler dışında "Yoga Nedir? Ne Değildir?", "Tekâmül Nedir ve Nasıl Tekâmül Edilir?" , "Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?" gibi başka kitapları da İngilizce, Almanca, Yunanca ve Rusça dillerine çevrilmiş durumda.

Kitabı en çok dile çevrilen Türk yazarı

Akif Manaf, 73 farklı dile çevrilen "Özlü Sözler" kitabıyla, bir kitabı en çok yabancı dile çevrilen Türk yazarı olma özelliğini de kazandı. Orhan Pamuk, Orhan Kemal gibi kitapları onlarca dile çevrilmiş dünyaca ünlü yazarlarımızı da geride bırakmış oldu.

Kaynak: Bültenler