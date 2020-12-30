"AKİF" FİLMİNİN BASIN TOPLANTISI YAPILDI; ELEŞTİRİLER BİZİ ÇOK ÜZDÜ

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminin basın toplantısı Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapıldı. Toplantıda konuşan oyuncular, projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, film hakkında yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıkları, "Akif" filmiyle beyazperdeye aktarılıyor. Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandıracağı yapım, kabulden tam 100 yıl sonra; 12 Mart 2021'de vizyona girecek. Bugün Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen basın toplantısına filmin oyuncuları Yavuz Bingöl, Fikret Kuşkan, Murat Han, Ruhi Sarı, Erkan Bektaş, Mine Çayıroğlu, Hazım Körmükçü ve Atılay Uluışık katıldı. Oyuncular projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirip önemine vurgu yaparken, film vizyona girmeden eleştirilmesine de sitem etti.

"NE CAHİLLİĞİM KALDI NE BAŞKA BİR ŞEY"

Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl, "Mehmet Akif'in ölüm yıldönümünde sosyal medyada yazılanlar, çizilenler zıvanadan çıktı, Mehmet Akif'in ruhunu incitti. Günümüzde yaşayan yakınlarını üzdüler. Bizleri üzdüler. Yapılanlar hiç doğru değil arkadaşlar. Benim ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey. Şunu açıkça söyleyeyim. Yönetmenimiz bir sahne çekmek istediğini söyledi. Camilerde hocalar imamlar Kur'andan bir ayetten Arapça bir şey söyleyip sonra Türkçe mealini aktarırlar ya cemaate, belki öyle bir şey çekeriz dedi. Bir cümle Arapça ile ilgili bir ilahiyat fakültesinden bir hocadan vurgusu nasıl yapılır, bu diksiyonu doğru mudur diye ben onunla çalışmak için böyle bir şey söyledim. Sanki Mehmet Akif vaazlarını Arapça veriyormuş, Osmanlı Türkçesi konuşmuyormuş da Arapça konuşuyormuş, bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazdı çizdiler, bizi üzdüler" dedi.

"İYİ BİR İŞ ORTAYA ÇIKARDIĞIMIZA İNANIYORUM"

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu Fikret Kuşkan ise, "Bu ülkede hamaset planlanmış ve uygulanmış bir şeydir. Mustafa Kemal'in özellikle istediği en önemli şeylerden biri milleti millete kırdırmamaktır. Bunu da zaten bu filmin içerisinde gördük. Kendisi, Mustafa Kemal olarak Mehmet Akif Bey'in gençlik yıllarından bugüne kadar takip etmiş, bütün yazılarını okumuş, şairliği konusunda hiçbir şekilde şüpheye düşmemiş ve bu dönem için vaaz kelimesi yanlış gelebilir ama dönemin içerisinde vaaz etmek bir topluma seslenmek anlamına geliyordu. Yazılanlar, çizilenler bizi üzdü ama iyi bir iş ortaya çıkardığımıza inanıyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı