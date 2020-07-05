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AKİB, yeni normale rekorlarla başladı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış sağlayıp, 893,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat ve bakliyat, mobilya, tekstil, yaş meyve ve sebze ile demir çelik sektörleri yeni normale güçlü bir...

AKİB, yeni normale rekorlarla başladı
05.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:02

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış sağlayıp, 893,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat ve bakliyat, mobilya, tekstil, yaş meyve ve sebze ile demir çelik sektörleri yeni normale güçlü bir başlangıç yaptı.

AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgını sonrası Haziran ayında başlayan yeni normal dönemde hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 177; hububat ve bakliyatta yüzde 84, mobilyada yüzde 37, tekstilde yüzde 30, yaş meyve ve sebzede yüzde 29, demir çelikte yüzde 19 oranlarında artışlar sağladık. Öncü göstergeler haziran ayında yakaladığımız bu güçlü çıkışın temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğinin işaretlerini veriyor" dedi.

Türkiye'nin Haziran ayındaki ihracatının yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara yükseldiğini anımsatan Yamanyılmaz, AKİB olarak aynı dönemde 893 milyon 423 bin dolar ihracat gerçekleştirirken 2020'nin ilk yarısında 5 milyar 310 milyon dolarlık dış satıma ulaştıklarını açıkladı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında artış

AKİB'in Haziran ayında Türkiye geneli ihracattan yüzde 7,2 pay aldığını vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, "Haziran ayında en fazla ihracatı yüzde 19 artış ve 257,7 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'miz gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz yüzde 38 düşüş ve 201,4 milyon dolar değer ile ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'miz yüzde 84 yükseliş ve 99,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine bu dönemde Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 29 artışla 90,5 milyon dolar, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 37 artışla 75,7 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'miz yüzde 30 artışla 68,3 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'miz yüzde 177 artışla 51,7 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 8 azalışla 20,4 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi." diye konuştu.

En fazla artış Almanya, Belçika ve Ukrayna'da

AKİB'in ihracat ailesine Haziran ayında 284 firmanın katıldığını ve toplam üye sayısının 17 bin 15'e ulaştığını kaydeden Başkan Yamanyılmaz, yılın 6'ncı ayında Birliğin ihracatını ülkelere göre değerlendirirken şöyle konuştu:

"Haziran ayında en çok ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Rusya ve Almanya oldu. En fazla artışı Almanya, Belçika ve Ukrayna pazarlarında elde ettik. Bu dönemde ana pazarlarımızı oluşturan Irak'a yüzde 34 artışla 83,6 milyon dolar, Rusya'ya yüzde 61 artışla 60,2 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 75 artışla 52,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Almanya'nın yanı sıra ihracat performansını yükselttiğimiz diğer ülkeler yüzde 72 artış ve 18,1 milyon dolar ile Belçika ve yüzde 71 artış ve 5,5 milyon dolar ile Ukrayna oldu."

"2020'yi kayıpsız kapatmayı hedefliyoruz"

Başkan Yamanyılmaz, "Devletimizin hızlı ve etkili tedbirleri ile kapsamlı destekleri sayesinde korona virüs salgının etkili olduğu süreçte ihracatımızı kesintisiz devam ettirdik. Yeni normal dönemin başlangıcı sayılan Haziran ayında ortaya çıkan ihracat rakamlarımız da bölge ihracatçılarımızın Covid-19 pandemisiyle değişen iş yapma pratiklerine hızlı bir uyum sağladığını ispatlıyor. Ticaret Bakanlığımızın devreye aldığı Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi kapsamında teknolojinin tüm imkanlarını en üst düzeyde kullanarak ihracat pazarlarında etkinliğimizi daha da artırıp pandemi kaynaklı kayıplarımızı hızlıca telafi etmenin gayretini gösteriyoruz. Ülkemizin zengin ürün çeşitliliğinin, kaliteli ve katma değerli üretim gücünün ihracat pazarlarında en yüksek değeri bulması için seferber olmayı sürdüreceğiz. 2020 yılını kayıpsız kapatmayı, hatta geçen yıl elde ettiğimiz rakamların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Haziran ayında 8 sektörün 6'sında elde ettiğimiz çıkışlar da bu hedefe ulaşabileceğimizin güçlü sinyallerini veriyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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